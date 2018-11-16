 BM: Uluslararası soruşturma için Türkiye’den talep gelmedi | DÜNYA | DW | 19.11.2018

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DÜNYA

BM: Uluslararası soruşturma için Türkiye’den talep gelmedi

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres bir araya gelerek Kaşıkçı cinayetini görüştü. BM’den yapılan açıklamada, Türkiye’den resmi bir uluslararası soruşturma talebi gelmediği belirtildi.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in New York'ta yaptıkları görüşmede Cemal Kaşıkçı cinayetini ele aldıkları belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, görüşmeye ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine yönelik BM tarafından bir uluslararası soruşturma başlatılması için Türkiye'den resmi bir talep gelmediğini söyledi.

İnsan hakları örgütleri cinayetin aydınlatılması için bağımsız bir soruşturma talep ediyor.

Sözcü, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Kaşıkçı cinayetinin yanı sıra Yemen, Suriye ve Kıbrıs konularının da masaya yatırıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu'nun Salı günü Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD'den Pazar günü Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlandığı açıklaması gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump, "Önümüzdeki iki gün içerisinde, muhtemelen Pazartesi ya da Salı, elimizde tam bir rapor olacak" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin tapeyi kendilerine verdiğini doğrulayan Trump, tapeleri dinlemesi için bir neden olmadığını söylemişti. ABD Başkanı ses kayıtları için "Acı çekmenin kaydı. Korkunç bir kayıt. Bu konuda tamamen bilgilendirildim ve dinlemem için bir neden yok" ifadelerini kullanmıştı.

DW,dpa/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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