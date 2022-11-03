BM: Ukrayna Savaşı yüzünden 14 milyon insan evini terketti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş yüzünden 14 milyon insan evini terketmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın on yıllardır yaşanan en büyük sürgüne neden olduğunu açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi New York’ta yaptığı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana "14 milyon insanın evlerinden çıkmaya zorlandığını" söyledi. Bu durumun zor geçmesi beklenen kış öncesinde düzelmesinin beklenmediğini söyleyen BM yetkilisi, "Biz burada konuşurken saldırılar nedeniyle sivil altyapının tahribata uğramasıyla insani yardım devede kulak kalıyor" dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Fotoğraf: Brian Inganga/AP Photo/picture alliance

BM yetkilisi Grandi, insani yardımların genişletilmesi ve bu "anlamsız" savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna hükümeti savaşta elektrik ve ısınma altyapısının ağır hasar görmesi nedeniyle ülkeyi terketmek zorunda kalan vatandaşlara en erken önümüzdeki yıl ilkbaharda dönme çağrısı yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre yedi milyondan fazla Ukraynalı savaş yüzünden yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Almanya’ya gelen Ukraynalılar’ın sayısı yaklaşık bir milyon.

dpa / HT,EC