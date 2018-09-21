 BM temsilcisine Suriye anayasası için baskı | DÜNYA | DW | 28.09.2018

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DÜNYA

BM temsilcisine Suriye anayasası için baskı

ABD ile bazı Avrupa ve Arap ülkeleri BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura'ya en kısa sürede Suriye Anayasa Komitesi'ni kurma çağrısı yaptı. Çağrıda bulunan yedi ülke kaydedilen ilerlemenin bildirilmesini de istedi.

Schweiz Staffan de Mistura in Genf (Getty Images/AFP/F. Coffrini)

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Suriye'deki gelişmeleri konuşmak için bir araya geldi.

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Yapılan ortak bir açıklamayla söz konusu yedi ülkenin dışişleri bakanlarının BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'dan BM denetiminde yapılacak "adil ve özgür" seçimlere zemin hazırlayacak "güvenilir ve kapsayıcı" yeni bir anayasa için Suriye Anayasa Komitesi'ni en kısa sürede oluşturmasının ve toplamasının istendiği bildirildi. De Mistura'dan kaydettiği ilerlemeyi 31 Ekim'e kadar bildirmesinin istendiği de aktarıldı.

Suriye'de savaşan taraflar, siyasi reformlar, yeni bir anayasa ve yeni seçimler konusunda uzlaşma sağlayabilmek için iki yıl boyunca düzenli olarak BM nezdindeki görüşmeler için Cenevre'ye gitti. Ancak bu yıl ABD'nin fazla çaba göstermemesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Rus ve İranlı müttefiklerinin savaş alanında önemli kazanımlar elde etmeleri nedeniyle, Birleşmiş Milletler'in öngördüğü siyasi süreç neredeyse tamamıyla sonuçsuz kaldı.

Suriye'de sekiz yıldır devam eden ve 350 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar devam ediyor. 2017 yılında başlatılan Astana sürecine Türkiye, Rusya ve İran garantörlük ediyor. Görüşmelere Suriye hükümeti ve muhaliflerin temsilcileri de katılıyor. Garantör ülkelerin liderleri ayrıca üçlü zirveler gerçekleştirerek Suriye konusuna çözüm arıyor.

Öte yandan Brüksel'de AB nezdinde Mart ayı sonunda Suriye için yardım toplanması amacıyla bağışçılar toplantısı yapılacağı bildirildi.

AFP,dpa,rtr/SSB,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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