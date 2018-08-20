 BM temsilcisinden Türkiye′ye Suriye daveti | DÜNYA | DW | 24.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM temsilcisinden Türkiye'ye Suriye daveti

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura’nın Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına ilişkin görüşmelere Türkiye, Rusya ve İran’ı da davet ettiği bildirildi. Görüşmeler 11-12 Eylül’de Cenevre’de yapılacak.

default

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, İran ve Rusya'yı Suriye konusunda görüşmeler için İsviçre'nin Cenevre kentine davet ettiği bildirildi. BM Sözcüsü, Suriye Özel Temsilcisi de Mistura’nın Türkiye, İran ve Rusya’yı 11-12 Eylül tarihlerinde Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri için Cenevre’ye davet ettiğini açıkladı.

Sözcü, Suriye'de yeni bir anayasa oluşturulması için kurulması planlanan komiteye ilişkin görüşmelere paralel olarak aralarında ABD’nin de bulunduğu ülkelerle de görüşmelerin öngörüldüğünü ifade etti. Ancak sözcü bu toplantıya ilişkin olarak tarih vermedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Temmuz ayının sonunda Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin oluşturulması sürecinin tamamlanması için Türkiye, Rusya ve İran'dan heyetlerle Eylül ayında Cenevre'de bir toplantı gerçekleştirmeyi planladığını açıklamış, ancak toplantı tarihi vermemişti.

Astana süreci

Suriye'de yedi yılı aşkın süredir devam eden ve 350 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde 2017 yılında başlatılan Astana sürecine Türkiye, Rusya ve İran garantörlük ediyor. Görüşmelere Suriye hükümeti ve muhaliflerin temsilcileri de katılıyor. Garantör ülkelerin liderleri ayrıca üçlü zirveler gerçekleştirerek Suriye konusuna çözüm arıyor. Üç ülkenin liderinin bir sonraki zirvesinin İran’ın başkenti Tahran’da yapılması planlanıyor.

Bu görüşmelere paralel olarak Suriye konusunda istişarelerde bulunmak üzere Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılacağı dörtlü bir zirvenin İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor.

DW,rtr/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Çavuşoğlu ve Lavrov'un gündemi İdlib

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmek için Moskova'da. Gündemin ana maddesi, Suriye'de rejim güçlerinin operasyon hazırlığı yaptığı Suriye. (24.08.2018)  

Türkiye ve Rusya dörtlü Suriye zirvesine hazırlanıyor

Türkiye ve Rusya, Suriye’nin geleceğinin masaya yatırılacağı dörtlü bir zirveye hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa ve Almanya’nın da katılacağı zirve hazırlıkları için Türkiye’yi ziyaret ediyor. (13.08.2018)  

Suriye'nin yeniden inşası için dörtlü işbirliği

Putin-Merkel görüşmesinden sonra bir açıklama yapan Kremlin sözcüsü, Rusya ve Almanya'nın Türkiye ve Fransa ile birlikte yeni dörtlü bir formatta işbirliği yapmak istediğini söyledi. (19.08.2018)  

Almanya dörtlü Suriye görüşmelerine hazır

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa'nın katılacağı Suriye görüşmelerine hazır olduğunu açıkladı. İran da Eylül ayında Rusya ve Türkiye liderlerini ağırlayacak. (20.08.2018)  

ABD’li sözcü: TSK ile ilişkimiz krizden etkilenmedi

IŞİD ile mücadele koalisyonunun ABD’li sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile işbirliğinin siyasi gerilimden etkilenmediğini, Menbiç için ortak hazırlıkların sürdüğünü söyledi. (23.08.2018)  

Benzer içerik

Polen NATO Merkel und Erdogan

Almanya dörtlü Suriye görüşmelerine hazır 20.08.2018

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa'nın katılacağı Suriye görüşmelerine hazır olduğunu açıkladı. İran da Eylül ayında Rusya ve Türkiye liderlerini ağırlayacak.

Türkei Ruhani, Erdogan und Putin beim Treffen in Ankara

Üçlü Suriye zirvesi için Eylül hazırlığı 16.08.2018

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türk ve İranlı mevkidaşları arasındaki üçlü zirvenin Eylül ayı başında yapılması için çalışıldığını açıkladı.

Russland Treffen zwischen Russland, Iran und Türkei in Moskau

Çavuşoğlu ve Lavrov'un gündemi İdlib 24.08.2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmek için Moskova'da. Gündemin ana maddesi, Suriye'de rejim güçlerinin operasyon hazırlığı yaptığı Suriye.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Abtreibungslegalisierung in Argentinien gescheitert (Reuters/A. Marcarian)

Arjantinli kadınlar kürtaj yasağına karşı kiliseden çıkıyor

Arjantin'de kadın örgütleri kürtaj yasağının kaldırılması için eylemlerine devam ediyor. Katolik Kilisesi'nin kürtaj karşıtı tutumunu protesto eden binlerce kadın kiliseden çıkıyor. 

FOTO-GALERİ

Nahverkehr in Essen (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

Hava kirliliğini azaltmanın yolları toplu taşımadan geçiyor

Havayı daha az kirleterek yaşamak da mümkün. İşte birkaç öneri: 