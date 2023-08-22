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İnsan HaklarıAfganistan

BM: Taliban döneminde 218 eski hükümet çalışanı öldürüldü

26 dakika önce

BM'nin Afganistan misyonu UNAMA'nın açıkladığı rapora göre, Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana eski hükümet çalışanı ya da asker 218 kişi yargılanmaksızın öldürüldü.

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Afghanistan | Taliban feiern zwei Jahre seit ihrer Rückkehr an die Macht
Fotoğraf: Zerah Oriane/Abaca/picture alliance

Birleşmiş Milletler'in Afganistan misyonu UNAMA, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü yeniden ele geçirmesinin ardından çok sayıda eski hükümet çalışanı, asker ve polisin öldürüldüğünü duyurdu. Salı günü açıklanan rapora göre Ağustos 2021 ortalarından bu yana 218 kişi mahkemede yargılanmaksızın öldürüldü. BM misyonu, cinayetler işlenmeden kısa bir süre önce kurbanların Taliban güvenlik güçlerince tutuklandığını duyurdu. En çok Batı yanlısı eski hükümet çalışanları ile asker ve polislerin hedef alındığına dikkat çekilen raporda, bazı erkeklerin tutuklu oldukları sırada bazılarının ise kaçırılarak bilinmeyen yerlerde öldürüldüğü vurgulandı.

800 insan hakları ihlâli 

BM misyonu, yargılama yapılmaksızın işlenen cinayetlerin yanı sıra eski hükümet çalışanlarının kaçırıldığını, işkenceye, keyfi tutuklama ve tehditlere maruz kaldığını da duyurdu. Raporda insan hakları ihlâllerinin 34 vilayetin tamamında yaşandığı, en az 800 vakanın bilindiği ifade edildi. BM misyonu UNAMA eski hükümete bağlı 424 asker ya da hükümet üyesinin keyfi biçimde tutuklandığına da işaret etti.

İktidara gelmesinden sonra eski hükümet çalışanları ile askerlerin affedileceğini duyuran Taliban rejimi, Salı günü açıklanan BM raporundaki suçlamaları geri çevirdi. BM rapora Taliban'ın yaptığı açıklamayı da ekledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker TürkFotoğraf: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa/picture alliance

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM'nin raporunu, "UNAMA raporu Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinden bu yana Afganistan'daki eski hükümet ve güvenlik güçleriyle bağlantılı kişilere yönelik muameleye dair ciddi bir tabloya işaret ediyor" sözleriyle yorumladı. Türk ayrıca, "Oysa bu insanlara, cezai kovuşturmaya maruz kalmayacakları sözü verilmişti. Bu, güveni suistimal" ifadesini kullandı.

Taliban 15 Ağustos 2021 tarihinde, ABD'ye bağlı birliklerin ülkeden tamamen çekilmesi öncesinde iktidarı ele geçirmişti. Rejim ilk başlarda ılımlı mesajlar vermiş ancak zaman içinde otoriter ve gerici çok sayıda icraata imza atmıştı.

dpa / HT,TY

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