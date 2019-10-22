 BM: Türkiye’nin harekatı 176 bin kişiyi yerinden etti | DÜNYA | DW | 22.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM: Türkiye’nin harekatı 176 bin kişiyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler, iki hafta önce başlayan "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle 80 bini çocuk 176 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Syrien kurdische Flüchtlinge bei Semalka, nahe Derik (Reuters/M. Hamed)

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Türkiye'nin askeri operasyonunun başlamasından bu yana 80 bini çocuk, 176 bini aşkın kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, harekatın aynı zamanda bölgede altyapı sisteminin de zarar görmesine yol açtığını ifade etti. Elektrik hatlarının zarar gördüğünü aktaran Dujarric, bu zararın dört hastaneyi etkilediğini ifade etti.

Sözcü, Haseke kentinde 400 bini aşkın kişinin ihtiyacını karşılayan Alouk su istasyonu ve çevresinde bulunan, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplara geçici tamirat sağlandığını aktardı. Dujarric, bölgede yaşayan kişilere su ulaştırılabilmesi için jeneratörlerin kullanıldığını bildirdi.

YPG: Ateşkese uyduk

Suriye'nin kuzeyindeki gerilime ilişkin bir gelişme de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) cephesinde yaşandı. SDG'nin omurgasını oluşturan YPG'nin yönetimi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e gönderdikleri mektupta, beş gün önce ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde yürürlüğe giren ateşkese uyduklarını aktardı. Bir ABD hükümet temsilcisinin aktardığına göre YPG, Türkiye sınırındaki tüm güçlerini geri çektiğini Washington'a bildirdi.

AP,AFP / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İbrahim Kalın: Avrupa askerlerimize müteşekkir olmalı

Suriye’nin kuzeyinde yaşananları DW’ye değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye’nin kuzeyindeki Türk askerlerinin Suriye’de siyasi süreç ve mülteciler için bir "güvence" olduğunu söyledi. (21.10.2019)  

İran Türkiye'nin Suriye gözlem noktalarına karşı

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmayı planladığı gözlem noktalarına karşı İran'dan tepki geldi. Tahran Suriye'nin bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi. (21.10.2019)  

SDG: Resulayn'dan tamamen çekildik

Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye sınırı karşısındaki Resulayn kentinden tamamen çekildiklerini açıkladı. ABD'nin Suriye'deki askerlerinin ise geri çekilme yerine Irak sınırına kaydırılmaları öngörülüyor. (21.10.2019)  

Benzer içerik

Syrien Krieg Grenze Türkei | Türkisches Militär in Ceylanpinar, Türkei

Türkiye: YPG ateşkesi 42 kez ihlal etti 22.10.2019

Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri operasyonda ateşkesin sona ermesine saatler kala Türkiye, YPG’yi ateşkesi 42 kez ihlal etmiş olmakla suçladı. Esad da "Türkiye’ye direnişi desteklediğini" açıkladı.

Russland Treffen Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin in Sotschi

Türkiye ve Rusya anlaştı: YPG Suriye sınırından çekiliyor 22.10.2019

İmzalanan Soçi muhtırası kapsamında, YPG’nin Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca iki ülke bir hafta sonra 10 kilometre derinlikte ortak devriyeye başlayacak.

Türkei Ankara Ibrahim Kalin Sprecher des Präsidenten

İbrahim Kalın: Avrupa askerlerimize müteşekkir olmalı 21.10.2019

Suriye’nin kuzeyinde yaşananları DW’ye değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye’nin kuzeyindeki Türk askerlerinin Suriye’de siyasi süreç ve mülteciler için bir "güvence" olduğunu söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib'deki birlikleri ziyaret etti

Esad'dan Soçi öncesi İdlib'e ziyaret

Suriye savaşıyla ilgili önemli kararların alınacağı tahmin edilen Erdoğan ve Putin'in Soçi buluşmasına saatler kala Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad sekiz yıl sonra ilk kez İdlib'i ziyaret etti.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  