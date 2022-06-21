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Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

BM: Türkiye'den haftada 800 Suriyeli ülkesine dönüyor

56 dakika önce

Birleşmiş Milletler, Türkiye'den haftada yaklaşık 800 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu. Açıklamayı yapan BM yetkilisi, kitle hâlinde bir gönüllü dönüş için Suriye'deki şartların uygun olmadığını belirtti.

https://www.dw.com/tr/bm-t%C3%BCrkiyeden-haftada-800-suriyeli-%C3%BClkesine-d%C3%B6n%C3%BCyor/a-62198844

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye'den Suriye'ye yönelik gönüllü dönüşlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters'a konuşan Leclerc, "Suriye'deki belirsizlik seviyesi, şu an kitle hâlinde bir gönüllü dönüş hareketine imkân tanımıyor" dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere haftada yaklaşık 800 Suriyelinin döndüğünü ve bu kişilerin çoğunun bekâr olduğunu belirten Leclerc, Suriyelilerin büyük bölümünün ekonomik şartlar daha iyi olduğu için Türkiye'de kalmayı tercih ettiğini söyledi.

BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc
BMMYK Türkiye Temsilcisi Philippe LeclercFotoğraf: picture-alliance/AA/A. Mehmet

"Suriye'de kaydedilen ilerleme bir hayli küçük olduğu için insanlar doğal olarak geleceklerinin bu ülkeden ziyade Türkiye'de olduğuna inanıyor" diyen Leclerc, Suriye'deki siyasi, sosyal ve ekonomik şartların giderek kötüleştiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısına inşa edilecek briket evlere 1 milyon Suriyelinin gönüllü şekilde yerleşmesini sağlamayı planladıklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hafta sonunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sınır ötesi askeri harekatlarla terörden arındırarak güvenli hâle getirdiği bölgelere 506 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü" ifade ederek güvenli bölgeler için yeni bir proje başlatıldığını söylemişti. Tel Abyad'da 1200 dönümlük bir yeri projelendirdiklerini belirten Soylu, burada 10 bin 400 konut yapılacağını ve bunu da uluslararası insani yardım kuruluşlarının desteklediğini belirtmişti.

145 bin Ukraynalı

BM yetkilisi Leclerc, Rusya'nın işgalinin ardından Türkiye'ye sığınan Ukraynalılarla ilgili de bilgi verdi.

Leclerc, işgal sonrası 145 bin Ukraynalının Türkiye'ye ulaştığını belirtti. Daha önce Türkiye'de oturma izni olan 20 bin Ukraynalıya savaşla birlikte 10 bin kişi daha eklendiğini söyleyen BM temsilcisi, 5 bin kişinin de uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu ifade etti.

DW,rtr/CÖ,JD

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