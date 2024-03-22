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BM: Türkiye yüksek su stresi yaşayan ülkeler arasında

22 Mart 2024

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı raporda su kıtlığının getirdiği bölgesel ve küresel risklere dikkat çekerken Türkiye'yi yüksek su stresi yaşayan ülkeler arasında saydı.

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Van Gölü havzasının 25 Haziran 2021'de çekilen fotoğrafı
Van Gölü havzasının 25 Haziran 2021'de çekilen fotoğrafıFotoğraf: Özkan Bilgin/AA/picture alliance

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), 2024 BM Su Kalkınma Raporu'nu yayımladı.

UNESCO'nun BM Su adına Dünya Su Günü vesilesiyle yayımladığı raporda "Asya ve Pasifik" bölgesinde yer verilen Türkiye, yüksek su stresi yaşayan ülkeler arasında sayıldı.

Raporda, "Söz konusu bölgede şu an yüksek su stresi yaşayan ülkeler Türkiye, Ermenistan, Özbekistan, Afganistan ve Nepal'i içeriyor" denildi. Aynı bölgedeki İran, Hindistan, Pakistan ve Türkmenistan'ın ise çok yüksek su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğu belirtildi.

Su nedeniyle yaşanan gerilimlerin dünya genelinde çatışmaları artırdığı ifade edilen BM raporunda, barışın korunması için devletlere uluslararası iş birliği ve sınır ötesi anlaşmalar yapmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Su baskısı arttıkça, yerel ya da bölgesel çatışma riskleri de artar. UNESCO'nun mesajı açık: Barışı korumak istiyorsak, sadece su kaynaklarını muhafaza etmek için değil, bu alandaki bölgesel ve küresel iş birliğini artırmak için de süratle harekete geçmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Milyarlarca insanın erişimi yok

BM raporunda, dünya genelinde 2,2 milyar insanın güvenilir içme suyuna erişimi olmadığı, 3,5 milyar insanınsa güvenilir şekilde yönetilen sanitasyona erişiminin bulunmadığı ifade edildi.

Dünya genelinde her iki kişiden birinin, yılın birçok ayında su kıtlığı çektiğini belirten UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, "Ve dünyanın bazı kısımlarında bu su kıtlığı, istisnadan ziyade bir kaide hâline gelmiş durumda" diye ekledi.

"Böyle bir durumun sonuçlarını biliyoruz: Su kıtlıkları sadece jeopolitik gerilimlerin alevlerini körüklemekle kalmaz, temel haklara da bir bütün olarak tehdit oluşturur. Kadın ve kızların (toplumsal) pozisyonunu önemli ölçüde zayıflatmak gibi" uyarısında bulunan Azoulay, suya erişim ve su kaynaklarının korunmasının, toplumların hayati önemdeki "imtihanları" arasında yer aldığını ifade etti.

Azoulay, "Bu nedenle 2024 Dünya Su Günü'nün teması; eyleme geçmek, suyu sürdürülebilir şekilde yönetmek, gezegenemizle yeniden bağ kurmak ve nihayetinde barış inşa etmek için bir çağrı niteliğinde" dedi.

BM tarafından 1993 yılında ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü bu yıl "Refah ve Huzur için Su" temasına odaklanıyor.

DW,dpa/CÖ,BÖ

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