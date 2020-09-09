 BM: Türkiye Suriye Milli Ordusu′nu kontrol altına almalı | DÜNYA | DW | 16.09.2020

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DÜNYA

BM: Türkiye Suriye Milli Ordusu'nu kontrol altına almalı

BM, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivillere yönelik şiddet ve ihlallerin engellenmesi için Türkiye'ye destekleği muhalif grupları kontrol altına alma çağrısı yaptı.

İdlib'de Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan araç (Arşiv)

İdlib'de Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan araç (Arşiv)

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Arap Cumhuriyeti Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda, Suriye'de savaşan taraflar savaş suçu işlemekle suçlanırken, Türkiye'ye de kontrolü altındaki bölgelerdeki muhalif grupları kontrol altına alma çağrısı yapıldı.

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BM, Şam rejimi ve müttefiki Rusya'yı sivil halka karşı güç kullanmak ve savaş suçu işlemekle suçladı. BM'nin raporunda, İdlib'deki operasyonlarda okul ve hastanelerin sistematik olarak hedef alındığı belirtiliyor.

BM raporunda, Ankara'nın destek verdiği Suriyeli milislerin savaş suçu işlediği yönünde kanıtlar bulunduğu belirtilerek bundan Türkiye'nin de sorumlu tutulabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Suriye'deki Türkiye'nin kontrolündeki grupların yaptığı infazların "savaş suçu" sayılabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Türkiye'nin operasyonları nedeniyle 190 bin kişinin evlerini terk ettiği açıklandı.

Komisyon tarafından dün Cenevre'de tanıtılan raporda, Suriye rejiminin yanı sıra silahlı muhalifler ve terör milislerinin de sivillere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu olduğunun altı çizildi. 2020'nin ilk altı aylık dönemini kapsayan raporda, sivillerin kaçırılma, keyfi tutuklama, tecavüz ve kasıtlı olarak öldürmenin kurbanı olduğu, ev ve mallarının yağmalandığı ifade edildi.

Raporun tanıtım toplantısında konuşan Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, 2011 yılından bu yana süren savaşta hiç bir tarafın "elinin temiz olmadığını" belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"Suriye Milli Ordusu savaş suçu işlemiş olabilir"

"Afrin, Resulayn ve çevrelerindeki bölgelerde, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu esir alma, kötü muamele, işkence ve tecavüz gibi savaş suçları işlemiş olabilir" diyen Pinheiro sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye bu ihlallerin engellenmesi ve kontrolü altındaki bölgelerde sivillerin korunmasının sağlanması için görevini yapmalıdır."

Komisyon üyelerinden Hanny Megally de, Türkiye'nin finansman sağlayarak, eğitim vererek ve Suriye Milli Ordusu olarak bilinen silahlı muhaliflerin Türkiye üzerinden Suriye'ye girmesine izin vererek bu grupları nüfuzu altında tuttuğunu ifade etti. Megally, "Türkiye'nin bu gruplardan sorumlu olduğunu ve onlara emirler verdiğini veya komuta ettiğini söyleyemeyiz, ancak onları daha fazla kontrol etmek, yapılan ihlallere engel olmak ve bunları araştırmak için nüfuzunu kullanabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Megally, Suriye Milli Ordusu'nun uyguladığı şiddetin artmasına rağmen, işlenen suçlara ilişkin araştırmanın yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Raporda ayrıca, Suriye Milli Ordusu tarafından gözaltına alınan Suriye vatandaşlarının yargılama için Türkiye gönderilmesinin de "yasa dışı yer değiştirme olarak savaş suçu" olarak sayılabileceği kaydedildi.

"Türkiye daha fazla çaba harcamalı"

25 sayfalık raporun tavsiyeler bölümünde de Suriye Milli Ordusu'nun ihlallerine son verilmesi için Türkiye'ye "kontrolü altındaki bölgelerde asayişi ve güvenliği sağlamak için daha fazla çaba harcaması" çağrısında bulunuldu.

DW,Reuters,epd/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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