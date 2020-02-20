 BM: Türkiye daha fazla Suriyeli almalı | DÜNYA | DW | 20.02.2020

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DÜNYA

BM: Türkiye daha fazla Suriyeli almalı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'ye daha fazla Suriyeli sığınmacı alması için çağrıda bulundu. Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı var.

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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'ye Suriye'den daha fazla sığınmacı kabul etmesi için çağrıda bulundu.

Grandi yaptığı açıklamada, "Savaşın sonlandırılmasına ve insanların hayatlarının korunması için emniyete alınmalarına ihtiyaç var" ifadesini kullandı. BM yetkilisi, "Türkiye dâhil komşu ülkelere, kabulleri artırmaları için çağrı yapıyorum. Böylece tehlike altındaki insanlar da emniyete ulaşabilir" diye ekledi.

Komşu ülkelerde "kapasite ve kamu desteğinin hâlihazırda zorlandığını" da belirten Grandi, sığınmacıları kabul eden ülkelere daha fazla uluslararası yardım yapılmasını istedi.

4 milyon sivil tehlikede

BM, Suriye'nin kuzeybatısında son dönemde artan çatışmalar nedeniyle 900 binden fazla insanın evini ya da barınağını terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor. Grandi, yerinden edilen insanların yüzde 80'inin kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, bölgede 2 milyon 100 bin insanın acil ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde stok bulundurduğunu açıkladı. Söz konusu stok dâhilinde 400 bin çadır olduğunu söyleyen Grandi, bölgede tahmin edilen sivil sayısını 4 milyon olarak belirtti.

Resmi verilere göre, Türkiye'de 3,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacı bulunuyor.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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