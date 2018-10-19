 BM Suudi Arabistan′ın insan hakları sicilini tartışıyor | DÜNYA | DW | 05.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini tartışıyor

BM İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen toplantıda Kaşıkçı cinayeti ile gündemde olan Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili ele alınıyor. Uluslararsaı Af Örgütü Riyad'ın yaptıklarından sorumlu tutulmasını talep etti.

Türkei Istanbul | Protest gegen Mord an Jamal Khashoggi vor Konsulat Saudi-Arabiens (picture-alliance/abaca/Depo Photos)

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepkilerin odağında olan Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini tartışıyor. Konseyin her ülke için dört yılda bir düzenlediği "Evrensel Dönemsel Değerlendirme" adını taşıyan toplantıda Riyad yönetiminin Yemen'deki iç savaşta oynadığı role de değinilecek. 

İnsan Hakları Konseyi'nin merkezinin bulunduğu Cenevre'de Pazartesi günü düzenlenen toplantıda, Suudi Arabistan heyeti Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eleştirilere karşı savunma yaptı. Riyad yönetimi başlattıkları soruşturmanın cinayeti planlayanlara yönelik olduğunu belirtti. Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar el Ayban, Kral Selman'ın cinayetin arkasındakileri ortaya çıkarmaları için savcılara talimat verdiğini belirtti.

İnsan hakları savunucuları cinayetten Riyad yönetiminin sorumlu olduğunu savunuyor. Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Direktörü Samah Hadid, BM üyelerinin Suudi Arabistan'ın yaptıklarını görmezden gelmeyi bırakmasını istedi. Hadid, BM üyelerinin Suudi Arabistan'ın zalimliğini titizlikle inceleyerek ülkede ve Yemen'de daha fazla yaşanabilecek insan hakları ihlallerinin önüne geçmeye çağırdı.

Video izle 06:50
Şimdi canlı
06:50 dk

Kaşıkçı cinayeti neden bu kadar gündem oldu?

Kaşıkçı'nın oğullarından çağrı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, Riyad yönetiminden babalarının cesedinin kendilerine teslim edilmesini istedi. CNN International televizyon kanalına konuşan Abdullah Kaşıkçı ile Salah Kaşıkçı, bundan sonra amaçlarının babalarının cesedini alıp, Medine'de aile mezarlığına defnetmek olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmada Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanarak yok edildiğini belirlemişti.

Riyad'ın Yemen'deki operasyonları

Toplantıda Yemen'deki iç savaşa da değinileceği açıklandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, 2015'ten bu yana Yemen'deki İran destekli isyancı Husilerin kontrolünde olan bölgeleri bombalıyor. Hava saldırılarında şimdiye kadar en az 10 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Jemen Konflikt (Getty Images/A. Renneisen)

S.Arabistan Yemen'deki iç savaş nedeniyle eleştiriliyor

Diğer yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, Yemen'deki iç savaşa siyasi çözüm bulunması için BM Güvenlik Konseyi'ne baskı yapacağı bildirildi. Hunt'ın, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile görüşmesinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi nezdinde atacağı adımın tam ateşkesi güvence altına alacağı belirtildi. Açıklamada, İngiltere'nin nasıl bir adım atacağına ayrıntı verilmedi

İsimleri gizli kalması koşuluyla Reuters'e açıklama yapan BM'deki diplomatlar, İngiltere'nin ABD ile birlikte Yemen'deki çatışmaları durdurmak için bir karar taslağı üzerinde çalıştığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen hafta Yemen'deki savaşı durdurmanın zamanı geldiğini belirtmişti.

dpa,AFP,rtr/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Kaşıkçı’nın oğullarından Suudi Arabistan’a çağrı

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğulları Abdullah ve Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan’a çağrı yaparak babalarının cesedinin kendilerine teslim edilmesini istedi. (05.11.2018)  

Yemen'de liman kenti Hudeyde'ye operasyon

Yemen'in insani yardım kapısı olarak görülen Hudeyde'ye yönelik askeri operasyon başlatıldı. Yemen güçleri, Hudeyde'nin kırsalında kontrolü ele geçirmeye başladığını duyurdu. (03.11.2018)  

Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti için emir Suudi rejiminin üst makamlarından geldi

Erdoğan WP için kaleme aldığı makalede, “Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi hükümetinin üst makamlarından geldiğini” belirtti. Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz Trump’a soruşturmada Türkiye’yi destekleme çağrısında bulundu. (02.11.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kaşıkçı cinayeti neden bu kadar gündem oldu?  

Benzer içerik

Jamal Khashoggi saudischer Journalist

Cemal Kaşıkçı kim? 19.10.2018

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı dünya gündeminin odağında. Suudi iktidar çarklarının içinden gelen, İslami aktivist, liberal, muhalif, gazeteci Kaşıkçı kim?

UK Jamal Khashoggi ARCHIV

Cemal Kaşıkçı hakkında merak edilenler 09.10.2018

Geçen hafta Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve binada öldürüldüğü iddiası ortaya atılan Kaşıkçı muammasında şu ana kadar yaşananları derledik.

Saudi Arabien - Sohn von vermisstem Journalisten Khashoggi bei König Salman

Kaşıkçı’nın oğullarından Suudi Arabistan’a çağrı 05.11.2018

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğulları Abdullah ve Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan’a çağrı yaparak babalarının cesedinin kendilerine teslim edilmesini istedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Saudi Arabien - Sohn von vermisstem Journalisten Khashoggi bei König Salman (picture-alliance/dpa)

Kaşıkçı’nın oğullarından Suudi Arabistan’a çağrı

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın oğulları Abdullah ve Salah Kaşıkçı, Suudi Arabistan’a çağrı yaparak babalarının cesedinin kendilerine teslim edilmesini istedi. 

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

Merkel'in yerine kim geçecek?

Merkel CDU liderliğini bırakıyor. Başbakan adayı da olmayacak. Yerine geçmek isteyense çok sayıda isim bulunuyor. 