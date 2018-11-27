BM Suriye'nin kayıp ve ölüler için hesap vermesini istiyor

Birleşmiş Milletler'in Suriye Soruşturma Komisyonu, iç savaşta yedi yıl içerisinde kaybolan ve tutuklananların akıbetine ilişkin bilgi sağlanması için Suriye hükümetine baskı yapılmasını istedi. BM Güvenlik Konseyi'ne kapalı bir oturumda bilgi verdikten sonra açıklama yapan Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro, Mayıs ayından sonra yapılmaya başlanan ölüm tebliğleriyle ilgili daha kapsamlı bilgi sağlaması için BM'den Suriye'ye baskı kurulmasını talep etti.

Suriye'deki iç savaşta yaşanan insan hakları ihlallerini araştırmak için kurulan komisyona başkanlık eden Pinheiro, binlerce kayıp ve tutuklu hakkında bilgi vermek için savaşın sona ermesini beklemenin çok geç olacağını söyledi. Pinheiro, "Tutuklular ve kayıplara ilişkin sorunlar barışın sağlanmasının ardından ele alınmamalı. Bu durumu ele alma zamanı şimdi" dedi. Pinheiro ayrıca her ölümün bağımsız bir şekilde araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Komisyon üyesi Hanny Megally de, "Aileler (yakınlarına) ne olduğu konusunda ve naaşlarının nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olmayı hak ediyor" diye konuştu.

Suriye'de polis ve ordu, Mayıs ayında ilk kez kayıt ofislerine ait ölüm tebliğlerini açıklamıştı.

Suriye'deki savaşta 360 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Suriye'deki iç savaşa BM şemsiyesi altında diplomatik çözüm arayışları durma noktasına gelmiş durumda. Barış çabaları Rusya, İran ve Türkiye'nin garantörlüğünde yürütülen görüşmelerin ekseninde ilerlemeye başlamıştı.

AFP/ÖA,GA,DÇÜ

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