 BM: Suriyeli mültecilerin durumu kötüleşti | DÜNYA | DW | 13.03.2021

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DÜNYA

BM: Suriyeli mültecilerin durumu kötüleşti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriyeli mültecilerin durumunun "dramatik bir hale geldiği" açıklamasında bulundu. Kuruluş, "aşırı yoksulluk" tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

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Suriye'de iç savaşın onuncu yılı geride kalırken Birleşmiş Milletler (BM) Suriyeli mültecilerin durumunun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sorumlusu Andreas Kirchhof, Alman Yazı İşleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "Durum dramatik bir hal aldı" dedi. Koronavirüs pandemisinin yoksulluğu daha da derinleştirdiğini söyleyen Kirchhof, "Geçen yıl yeni bir gelişmeye tanık olduk; Covid-19'un gelişiyle yoksulluk daha da arttı" dedi. "Lübnan'da her on mülteciden dokuzu aşırı yoksulluk içinde yaşıyor" diye konuşan Kirchhof, mültecilerin gıda sıkıntısı yaşadığını ve kiralarını ödeyemez duruma geldiğini ifade etti. Çocuk işçiliğinin de arttığına dikkat çeken BM Yetkilisi, Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin muhtaç durumda olan mültecilere yardım etmek için 2020 yılında yeni bir "acil durum programını" hayata geçirdiğini ancak bunun "temel sorunu çözmediğini" söyledi. Kirchhof toplam 13 milyon Suriyelinin yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Avrupa ülkelerine çağrı

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine çağrıda bulunan Kirchhof, ekonomik kriz nedeniyle umudunu kaybeden ülkelere "doğrudan insani yardım" yapılmasını istedi. Çok sayıda mültecinin sığındığı Suriye'nin komşu ülkeleri Ürdün, Lübnan ve Türkiye'nin de mali yardıma ihtiyacı olduğunu belirten BM Yetkilisi, "Mart sonunda yeni bir uluslararası bağış konferansı düzenlenecek. Suriyeli mültecilerin yüzde 80'inin kabul etmiş olan komşu ülkelerle dayanışma gösterilmesini umuyoruz" dedi.

Suriye'de iç savaş on yıldan bu yana devam ediyor. Esad rejiminin ülkenin yüzde 70'inde yeniden kontrolünü sağladığı belirtiliyor. 10 yıllık iç savaşta 387 bin kişi hayatını kaybederken milyonlarca Suriyeli ise ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

 

KNA,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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"AB mültecilerin durumundan sorumlu"

Yardım kuruluşu Medico International'in Suriye koordinatörü Till Küster, Türkiye'nin kapıları açmasıyla Avrupa Birliği'nin mülteci politikasının başarısızlığa uğradığını söyledi. Küster, DW'nin sorularını yanıtladı.  

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