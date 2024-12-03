BM: Suriye'de yaklaşık 50 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler İdlib ve Halep'in kuzeyindeki çatışmalarda 48 bin 500 kişinin yerinden olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Heyet Tahrir Şam öncülüğünde cihatçı grupların başlattığı çatışmalar sonrasında Suriye'nin kuzeybatısında yaklaşık 50 bin kişinin yerinden olduğunu duyurdu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) açıklamasına göre 26 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Suriye'nin kuzeybatısında 12'si kadın ve 7'si çocuk olmak üzere en az 44 sivil hayatını kaybetti. 30 Kasım itibarıyla İdlib ve Halep'in kuzeyinde 48 bin 500 kişi de yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yarısının çocuk olduğu belirtiliyor. Bölgedeki hastaneler, okullar ve su istasyonları dahil olmak üzere temel altyapı da çatışmalarda hasar gördü.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, X hesabından yaptığı açıklamada "On binlerce insan hareket halinde; kritik hizmetler kesintiye uğradı; kadınlar, erkekler ve çocuklar güvenlik korkusu yaşıyor" diyerek durumu "endişe verici" olarak niteledi.

Fletcher "Suriyeliler zaten 13 yılı aşkın bir süredir acı çekiyor. Tüm taraflar sivilleri korumak için daha fazlasını yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Stéphane Dujarric Fotoğraf: Bianca Otero/ZUMA Press Wire/IMAGO

"Taraflar sivillerin güvenli geçişine izin vermeli"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric de Guterres'in Suriye'de şiddetin tırmanmasından "endişe duyduğunu" açıkladı. Dujarric "Tüm taraflar, çatışmalardan kaçan sivillerin güvenli geçişine izin vermek de dâhil olmak üzere sivilleri ve sivil unsurları korumak için ellerinden geleni yapmalıdır" dedi.

Dujarric BM barış gücü operasyonlarının güvenlik endişeleri nedeniyle Halep, İdlib ve Hama'da "büyük ölçüde askıya alındığını" ifade etti.

"Bu durum insanların hayat kurtaran yardımlara erişiminde ciddi aksamalara yol açtı" diyen Dujarric, BM'nin insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi. Suriye'de "gömülmemiş cesetlerin varlığının ve içme suyu eksikliğinin" halk sağlığını tehdit ettiğini ifade eden Dujarric, Halep Üniversite hastanesindeki hasarın yüzlerce hastayı tedavisiz bıraktığını belirtti.

Dujarric "Suriye zaten 16,7 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu ve 7 milyondan fazla insanın ülke içinde yerinden olduğu dünyanın en büyük insani krizlerinden birini oluşturuyor" diye konuştu.

Dujarric "Suriyeliler yaklaşık 14 yıldır çatışmalara katlanıyor. Daha fazla kan dökülmesini değil, barışçıl bir gelecek sunacak siyasi bir ufku hak ediyorlar" dedi.

Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaşta yarım milyon insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğunda 2020'de İdlib'te sağlanan ateşkese bugüne dek zaman zaman ihlal edilmiş olsa da taraflarca büyük oranda uyulmuştu. Halep'te 27 Kasım'da Heyet Tahrir Şam ve beraberindeki müttefik gruplar sürpriz bir saldırı başlatmıştı.

AFP,Reuters / EC,ET

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