 BM: Suriye′de savaş kurbanı olan çocuklar artıyor | DÜNYA | DW | 27.11.2018

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DÜNYA

BM: Suriye'de savaş kurbanı olan çocuklar artıyor

BM raporuna göre Suriye savaşında son beş yılda ölen ya da sakat kalan çocukların sayısı 7 bin 500’e ulaştı. Raporda çocukların bazılarının varil ve misket bombalarının yanı sıra çarmıha gerilerek öldürüldüğü belirtildi.

Syrien - Kinder im Krieg (Getty Images/AFP/S. Al-Doumy)

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virgina Gamba Suriye'deki savaşın çocuklar açısından sonuçlarını ele alan yeni bir rapor açıkladı.

New York'ta yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaşta kurban sayısının giderek arttığını, çocukların da bu şiddetten nasibini aldığını söyleyen Gamba, çocuklara yönelik 12 bin 500 ağır ihlalin kayıtlara geçirildiğini belirtti.

BM yetkilisi, bunlar arasında varil, misket bombaları ya da çarmıha gerilme sonucu ölümlerin de bulunduğuna dikkat çekerek, Suriye'de son beş yılda 7 bin 500 çocuğun öldüğünü ya da sakat kaldığını ifade etti.

BM temsilcisi Gamba, "Rapor cezasız kalınan bir ortamda çocuklara yönelik işlenen ürkütücü şiddeti tanımlıyor" diye konuştu.

Suriye'deki bir çocuk asker

Suriye'deki bir "çocuk asker"

Çocukların savaştırıldığını da vurgulayan Gamba, 2013 Kasım ayı ile 2018 Haziran ayı sonuna dek çocukların silahlandırılarak çatışmalara katıldığını belgeleyen 3 bin 377 vakanın tespit edildiğini ifade etti.

Virgina Gamba, çocukların Özgür Suriye Ordusu ve IŞİD gibi Esad rejimine karşı savaşan silahlı örgüt ya da grupların yanı sıra Suriye Ordusu'na da alındığını belirtti. BM temsilcisi Şam rejiminin reşit olmayan çocukların orduya alınmalarının durdurulacağı sözünü verdiğini hatırlattı.

BM temsilcisi Gamba Suriye savaşındaki bütün taraflara soruna siyasi bir çözüm bulma ve çocukları daha iyi koruma çağrısı yaptı.

dpa /  HT,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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