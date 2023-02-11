BM: Suriye'de 5 milyondan fazla insan evsiz kaldı

Depremin vurduğu bir diğer ülke olan Suriye'de 5 milyon 370 bin kişinin evsiz kaldığı açıklandı. Birleşmiş Milletler iç savaşın devam ettiği ülkedeki durumu "kriz içinde kriz" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre, Türkiye ve Suriye'de ağır bir yıkıma yol açan depremler Suriye'de 5 milyondan fazla kişinin evsiz kalmasına yol açtı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Suriye'deki temsilcisi Sivanka Dhanapala, Cuma günü Şam'da yaptığı açıklamada, ülke genelinde depremlerden etkilenen tahmini 5 milyon 370 bin kişinin barınma yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. "Bu çok büyük bir rakam ve zaten kitlesel yerinden edilmeden muzdarip olan bir nüfusu vuruyor" diye ekledi.

Dhanapala, iç savaş halindeki Suriye için deprem felaketini "kriz içinde kriz" olarak nitelendirdi. Ülkenin son dönemde ekonomik kriz ve Korona pandemisinden de ağır etkilendiğini hatırlatan Dhanapala, kışın ortasında yaşanmasının ağırlaştırdığı koşullara da dikkat çekti.

Yardımlar depremzedelere ulaştırılamıyor

Türkiye'de 10 ili etkileyen ve ağır kayıplara yol açan depremler Suriye'yi de vurmuştu. Ülkede hayatın kaybedenlerin sayısı 3 bin 550'yi aşarken, yaralı sayısı 5 bin 276 olarak açıklandı. Suriye'ye uygulanan yaptırımlar nedeniyle yardımların ülkeye ulaştırılmasında ise sıkıntı yaşanıyor. ABD Hazine Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkeye yapılacak deprem yardımlarıyla ilgili işlemlere yönelik 180 günlük bir yaptırım muafiyeti için lisans yayımlandığını bildirdi. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, "Uluslararası müttefikler ve insani yardım partnerleri (depremden) etkilenenlere yardım etmek için harekete geçerken Suriye'deki ABD yaptırımlarının Suriyeliler için hayat kurtarıcı çabaların önünde durmayacağını vurgulamak isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle insani yardımlar Suriye halkına ulaştırılamıyor. Fotoğraf: BAKR ALKASEM/AFP

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise, ABD'nin bu hamlesini "yanıltıcı" olarak nitelendirerek ABD'yi "tek taraflı zorlayıcı önlemlere, düşmanca uygulamalara ve uluslararası hukuk ihlallerine son vermeye" çağırmıştı. Dışişleri Bakanlığı, resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada ülkelere ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak, "Suriye halkına uygulanan insanlık ve etik dışı yasa dışı ablukanın koşulsuz olarak kaldırılmasını talep etmelerini" istemişti. Devlet Başkanı Beşar Esad da ulaşmayan yardımlardan Batı'yı sorumlu tutarken, Esad'a da depremleri araçsallaştırarak uluslararası izolasyondan kurtulmaya çalışma eleştirileri geliyor.

Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi, yardımların önümüzdeki hafta ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgeye Türkiye üzerinden birden fazla sınır kapısından ulaştırılması için BM'ye onay verilip verilmeyeceğini masaya yatıracak.

dpa,AP,Reuters/SÖ,TY