 BM: Suriye ve Irak′ta 30 bine yakın IŞİD′li var | DÜNYA | DW | 14.08.2018

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DÜNYA

BM: Suriye ve Irak'ta 30 bine yakın IŞİD'li var

Birleşmiş Milletler'in IŞİD hakkında yaptığı son araştırma örgütün Suriye ve Irak'ta 30 bine yakın üyesi olduğunu gösterdi. IŞİD'in Afganistan, Yemen ve Libya'da da varlığı sürüyor.

Syrien IS Terroristen (picture-alliance/AP Photo)

IŞİD örgütüne karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun yürüttüğü mücadaleye karşın, örgütün Irak ve Suriye'de hala 30 bine yakın savaşçısı olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı bir uzman ekibinin Pazartesi günü yayınladıkları raporda, örgüt bünyesindeki cihatçıların faaliyet gösterdiği ülkelere göre dağılımı ortaya koyuldu. BM'ye bağlı ekip, IŞİD örgütünün ve örgüte sağlanan kaynakların bitirilmesi için uygulanan yaptırımları değerlendiriyor ve belirli dönemlerde IŞİD ve El Kaide örgütüne yönelik raporlar hazırlıyor.

Pazartesi günü açıklanan rapora göre, Suriye ve Irak dışında IŞİD'in Libya'da 3 bin ile 4 bin arasında üyesi bulunuyor. Örgütün önemli üyelerinin ise Afganistan'a gönderildiği ve burada sayılarının 4 bin 500'e kadar ulaştığına yer verildi.

Afrika ve Asya'da IŞİD'e destek

IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka çatışmalar sonrası enkaza dönüştü

IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka çatışmalar sonrası enkaza dönüştü

Suriye ve Irak'ta güçlenen örgütün, Güneydoğu Asya ve Batı Afrika'da da birçok destekçisi olduğu belirtildi. Uzmanlar, Yemen'de 7 bine yakın üyesiyle El Kaide örgütünün daha yoğun faaliyet göstermesine rağmen IŞİD'in de ülkede birkaç yüz üyesi bulunduğuna yer verdi.

Raporda, yabancı cihatçıların durumu da aktarıldı. IŞİD'e katılan yabancı cihatçıların, tahmin edilenden az sayıda yeniden ülkelerine geri dönüş yaptıkları belirtildi. Suriye ve Irak'tan çıkış yollarının durdurulduğuna dikkat çekildi.

Ebu Bekir el Bağdadi liderliğindeki IŞİD örgütü 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarında güçlenmeye başlamıştı. Suriye'de Rakka ve Irak'ta Musul kentlerini işgal eden örgüt, halifelik ilan etmişti. ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı mücadelesi sürerken, geçen Nisan ayında ABD, "Suriye'de IŞİD'in sonunun geldiği ve neredeyse tamamen çökertildiğini" açıklamıştı.

DW,dpa/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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