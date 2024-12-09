BM Suriye gündemiyle toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi bu akşam Suriye'deki durumu görüşmek üzere toplanacak.

Diplomatik kaynaklara göre, Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi Pazartesi günü Suriye'deki durumu görüşmek üzere toplanacak. AFP haber ajansının diplomatik çevrelerden edindiği bilgiye göre, Rusya tarafından talep edilen acil toplantı TSİ 21.00'de başlayacak.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen Suriye'deki gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada "kan dökülmesinden kaçınılması" uyarısında bulundu. Pedersen, diyalog ve bir geçiş hükümetinin hazırlanmasının önemini vurguladı.

Suriye'de Esad'ın devrilmesini kutlayan silahlı muhalif gruplar. Fotoğraf: Omar Sanadiki/AP Photo/picture alliance

ABD'den geçiş süreci için destek sözü

ABD Başkanı Joe Biden ise Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Birleşmiş Milletler himayesinde yeni bir anayasayla "Esad rejiminden bağımsız, egemen bir Suriye'ye geçiş için tüm Suriyeli gruplarla temas kurmaya çalışacağını" söyledi.

"Suriye halkı şimdi daha iyi bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsata sahip olmuştur" diye konuşan Biden, Esad'dan hesap sorulması gerektiğini belirterek, "Nerede olduğundan emin değiliz ama söylentiler Moskova'da olduğu yönünde" ifadesini kullandı. Suriye'nin kuzeydoğu sınırında yaklaşık 900 ABD askeri bulunuyor.

Almanya desteğe hazır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Esad'ın devrilmesinin ardından Almanya'nın Suriye'nin yeniden yapılanmasına yardımcı olmak istediğini belirtti.

Scholz Pazar akşamı Berlin'de yaptığı açıklamada "kapsamlı bir ulusal diyalog, düzenli ve barışçıl bir geçiş süreci ile nihayetinde Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulunmasının mümkün olduğunu" belirterek, "Uluslararası ortaklarla birlikte ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelinde Almanya buna katkıda bulunacaktır"dedi, ancak katkıların boyutu hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.

Rejim devrildi, Esad ülkeyi terk etti

İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar, Pazar sabahı Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçirdiklerini ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kaçtığını açıklamıştı. Farklı gruplara mensup muhalifler daha sonra da devlet televizyonundan yayınladıkları açıklamada Beşar Esad'ın düştüğünü duyurmuştu.

Esad yönetiminin devrilmesinden saatler sonra Şam'a ulaşan HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani, Emevi Camii'nde konuştu. Colani "Bu zalim tüm Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın çiftliği yaptı" ifadelerini kullandı.

Rejimin devrildiğinin ilan edilmesi üzerine ülke genelinde kutlamalar yapılırken, isyancılar ve bazı vatandaşlar Esad'ın Şam'daki konutuna girdi. Şam'ın kontrolünü ele geçiren muhalif güçler şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

AFP,DW/TY,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?