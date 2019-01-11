BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ilk kez görev yerinde

Geçtiğimiz hafta yeni görevine başlayan Norveçli diplomat Geir Pedersen’in ziyaretine Şam da iyimser bakıyor. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, ziyaretin başarılı olabilmesi için Pedersen’le iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Susan ayrıca Pedersen hakkında, geçmiş döneme atıfta bulunarak, "Başkalarının yapamadığını başarmasını bekliyoruz" dedi. Bu görevi üstlenen dördüncü diplomat olan Geir Pedersen’in selefleri Staffan de Mistura, Lakdar Brahimi ve Kofi Annan son sekiz yılda yoğun çaba göstermelerine rağmen Suriye’de barış sağlanmasında başarılı olamamıştı.

Pedersen'in Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile de görüşmesi bekleniyor. BM'nin yeni Suriye Özel Temsilcisi'nin Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Geir Pedersen

Pedersen Ortadoğu’ya yabancı değil

2012-2017 yılları arasında ülkesi Norveç’in Birleşmiş Milletler’deki elçisi olan Pedersen, son olarak Norveç’in Pekin Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Daha önce yine Birleşmiş Milletler adına Lübnan Özel Temsilci olarak görev yapan Pedersen, 1993 yılında Oslo’da, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan barış anlaşması ile sonuçlanan müzakerelere de diplomat olarak katılmıştı.

Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden savaşta 360 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de kaçmak zorunda kaldı.

AFP, dpa / ET, GA

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