 BM: Son iki ayda 500 bin kişi İdlib′i terk etti | DÜNYA | DW | 05.02.2020

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DÜNYA

BM: Son iki ayda 500 bin kişi İdlib'i terk etti

BM verilerine göre son iki ayda İdlib bölgesinden kaçanların sayısı yarım milyonu geçti. BM Genel Sekreteri Guterres de Türk askerleri ile Suriye rejimine ait güçler arasında yaşanan çatışmalara son verilmesini istedi.

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Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayanların, son aylarda yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle kitleler halinde kaçışı devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü David Swanson, 1 Aralık'tan bu yana geçen yaklaşık iki aylık süre içinde 520 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini bildirdi. Kaçan insanların yüzde 80'inin kadınlar ve çocuklar olduğunu belirten Swanson, kış mevsimindeki bu göçün, bölgede halihazırda çok kötü olan insani koşulları daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Geçen yılın Nisan ayından Ağustos'a kadar yine çatışmalar sebebiyle 400 binden fazla insan İdlib’i terk etmişti. İdlib bölgesinde yaşayanların önemli bir kısmını, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkenin farklı yerlerinden kaçarak gelen sığınmacılar oluşturuyor.

Guterres'den Türkiye ve Suriye’ye çağrı

Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de İdlib bölgesinde bulunan Türk askerleri ile Esad rejimine bağlı askerler arasında yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM'nin New York’taki merkezinde açıklamalarda bulunan Guterres, Türkiye ve Suriye ordularının birbirlerini bombalamalarının "son derece endişe verici" olduğunu ifade ederek dokuz yıldan bu yana devam eden çatışmaların askeri yollarla değil, sadece siyasi yöntemlerle çözülebileceğini dile getirdi.

Geçen Pazartesi günü Türk ve Suriyeli askerler arasında yaşanan çatışmada 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye, bu çatışmaların Suriye ordusuna bağlı birliklerin Türk mevzilerine yönelik atışların neticesinde başladığını belirtiyor.

Türkiye'nin amacı Suriye ordusunu durdurmak

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı savaşan cihatçı örgütlerin elindeki son bölge olan İdlib'de Türkiye'nin 12 gözlem noktası bulunuyor. Söz konusu gözlem noktaları, Ankara ile Esad'ı destekleyen Moskova arasında varılan anlaşma neticesinde oluşturulmuştu.

Rusya'nın da desteğini alan Suriye ordusu, son dönemde İdlib'de, aralarında onlarca köy ve bazı kentlerin de bulunduğu çok sayıda yerleşim birimini ele geçirdi. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından, Suriye'nin daha fazla mevzi kazanmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

AFP / ET,HS

© Deutsche Welle

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