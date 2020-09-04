 BM raporu: Libya′ya silah ambargosu tamamen etkisiz | DÜNYA | DW | 09.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM raporu: Libya'ya silah ambargosu tamamen etkisiz

Birleşmiş Milletler uzmanlarının hazırladığı bir rapora göre, Libya'ya uygulanan silah ambargosu ülkede savaşan tarafları destekleyen ülkelerin ihlalleri nedeniyle "tamamen etkisiz" durumda.

default

Associated Press (AP) haber ajansının salı günü ulaştığı bir Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Libya'da savaşan taraflar ve onları destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya, Ürdün, Türkiye ve Katar gibi ülkelerin ambargoyu delmesi nedeniyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 2011'de alınan Libya'ya silah ambargosu kararı "tamamen etkisiz" durumda.

Libya'ya yönelik yaptırımları gözlemleyen BM uzman heyeti raporda ayrıca, aralarında Rus özel güvenlik şirketi Wagner grubunun da bulunduğu 11 firmanın silah ambargosunu deldiğini belirtti. Wagner grubunun mayıs ayında Libya'nın doğusunu kontrolü altına bulunduran General Halife Hafter'i desteklemek için 800 ila bin 200 arasında paralı asker gönderdiği kaydedildi.

Uzmanlar ayrıca Libya'da savaşan taraflar ile onları destekleyen ülkelerin Mısır ve Suriye ile birlikte, kargo olarak silah veya askeri mühimmat taşıdığı yönünde makul gerekçeler bulunması halinde, uçak ve gemilerin kontrol edilmesi yönündeki 2015 yılında alınan BMGK kararını uygulama konusunda başarısız olduğuna dikkat çekti. 

Raporda "Heyet, bazı ülkelere yönelik belgelerdeki detayların, bu konuda basında yer alan geniş haberlerle birlikte bu ülkelere kontrol için yeterli olan makul gerekçeleri sunduğu görüşündedir" ifadelerine yer verildi.

Heyet uzmanları "2019'da Türkiye'nin ve Ocak 2020'de BAE'nin daha doğrudan şekilde katılımıyla bu iki üye ülkeden Libya'ya yoğun, bariz ve yaptırımları tamamen hiçe sayan silah transferi" gerçekleştiğine dikkat çekti. 

Rapora göre Türkiye Libya'ya ne gönderdi?

Raporda, Türkiye'nin askeri personel ve en az 10 farklı askeri ekipmanın yanı sıra ülkeye yabancı savaşçı gönderdiği belirtildi. Türkiye'nin Trablus'daki yönetime özellikle elektronik savaş sistemleri, güdümlü tanksavar füzeleri, insansız hava muharebe araçları, kundağı motorlu uçaksavar silahları ve topları, uçaksavar füzeleri, fırkateynler ve saldırı uçağı gönderdiği bilgisine yer verildi.

AP ajansı konuyla ilgili olarak BAE, Rusya, Ürdün, Mısır, Suriye ve Katar'ın BM misyonlarına gönderdikleri elektronik postalara dönüş yapılmadığını açıkladı. Ajans, Türkiye'nin BM misyonundan ismini vermek istemeyen bir sözcünün ise verdiği yanıtta raporla ilgili yorum yapmadığını ancak Türkiye'nin Libya'daki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetle işbirliği yaptığını, BM temsilcisi Williams'ın ve uzman heyetinin çalışmalarını desteklediğini aktardı. Ajans yanıtta "Türkiye'nin yaptırımları ihlal ettiği yönündeki her türlü iddia temelden yoksundur" ifadesine yer verildiğini kaydetti.

BM Libya Özel Temsilcisi Yardımcısı Stephanie Williams , geçen hafta Libya'ya uygulanan silah ambargosunun "açık" biçimde ihlal edildiğine dikkat çekmişti. Libya'nın "kesin bir dönüm noktasında" bulunduğunu vurgulayan Williams, destekçi ülkelerin Libya'da savaşan tarafları adeta silaha boğduğu ve koronavirüs pandemisinin de etkisiyle durumun "kontrolden çıktığı" uyarısını yapmıştı.

AP/BW,HT

©️Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

NATO: Türkiye Libya konusunda NATO-AB iş birliğini bloke ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak ile AB’nin, BM’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Akdeniz’de iş birliği yapma isteğinin Türkiye tarafından bloke edilmeye devam edildiğini belirtti.  

Almanya’dan Libya silah ambargosunu delenlere eleştiri

Berlin, iç savaş yorgunu Libya’ya uygulanan silah ambargosunun delinmesini eleştirdi. Eleştirinin hedefinde Türkiye, Rusya ve BAE var.  

Benzer içerik

Libyen Symbolbild Regierungssoldat

Almanya’dan Libya silah ambargosunu delenlere eleştiri 04.09.2020

Berlin, iç savaş yorgunu Libya’ya uygulanan silah ambargosunun delinmesini eleştirdi. Eleştirinin hedefinde Türkiye, Rusya ve BAE var.

Libyen Symbolbild Regierungssoldat

BM: Libya silah ambargosu ihlal ediliyor 03.09.2020

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, son haftalarda Libya’daki savaşın iki tarafına hava ve deniz yoluyla silah desteği yapıldığını söyledi. Williams, bu tavrın uzlaşma fırsatını baltaladığını kaydetti.

Türkei Air Force A400 auf Incirlik Airbase

Avrupa basını: Türkiye Libya ambargosunu Airbus’la deliyor 25.08.2020

Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'dan yayın kuruluşlarının ortaklaşa yaptığı habere göre Airbus BM ambargosuna rağmen Libya misyonunda kullanılan Türk askeri kargo uçaklarının bakımını yapıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AstraZeneca aşı çalışmalarını durdurdu

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının klinik deneylerini yapan AstraZeneca şirketi, bir denekte sağlık sorunları başlaması üzerine aşı çalışmalarını durdurduğunu duyurdu.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  