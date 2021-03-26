 BM raporu: Fransa′nın saldırısında 19 sivil öldü | DÜNYA | DW | 30.03.2021

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DÜNYA

BM raporu: Fransa'nın saldırısında 19 sivil öldü

Fransa'nın Mali'deki hava saldırısında 19 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. BM raporunda düğün için toplanan kalabalığın hedef alındığı belirtilirken Fransa suçlamayı reddetti.

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Fransa'nın Afrika'nın batısındaki Mali'de bir düğün alayına düzenlediği hava saldırısında 19 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransız AFP haber ajansının ulaştığı Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, olayın 3 Ocak'ta Bounti köyünde gerçekleştiği, köy sakinlerinin bir düğün alayının hedef alındığını bildirdiği kaydedildi. BM'nin Mali'deki misyonu MINUSMA'nın başlattığı inceleme sonucunda hazırlanan raporda, köyde olay günü bir düğün kutlaması yapıldığının ve hedef alınan yerde 100 kadar sivilin bulunduğunun saptandığı ifade edildi.

Raporda ayrıca düğün alayı içinde cihatçı Katiba Serma örgütüne mensup olduğu düşünülen beş silahlı kişinin de bulunduğu ve saldırıda 17'si sivil olmak üzere 22 kişinin öldüğü belirtildi.

Fransa: Cihatçıları vurduk

Fransa ise rapora tepki göstererek söz konusu tarihte Bounti'de bir düğün olmadığını, hava saldırısında sivillerin değil cihatçıların öldürüldüğünü savundu.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda "bir silahlı terör örgütünün" tespit edilerek hedef alındığı ve BM raporunun metodolojisi hakkında çeşitli soru işaretleri bulunduğu kaydedildi.

115 kişiyle yapılan mülakatlara dayanan BM raporunda Malili ve Fransız yetkililer olayla ilgili bağımsız, inanılır ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağrıldı.

Geçen hafta da benzer bir olay yaşandı

25 Mart'ta da ülkenin kuzeydoğusunda Fransız savaş uçaklarının düzenlediği bir saldırıda 6 kişi ölmüştü. Fransa cihatçıları hedef aldığını açıklarken bölge sakinleri saldırıda ölenlerin genç avcılar olduğunu iddia etmişti.

Mali'nin kuzeyinde 2012 yılında başlayan İslamcı ayaklanma, daha sonra ülkenin orta kesimleri ile komşu Burkina Faso ve Nijer'e yayılmış; eski sömürgeci güç olan Fransa, Mali'deki radikal İslamcı güçleri geri püskürtmek üzere 2013'te askeri müdahalede bulunmuştu. Fransa'nın bölgede halen yaklaşık 5 bin 100 askeri bulunuyor.

 

AFP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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