BM raportörü: Kaşıkçı yargısız infaz mağduru

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan rapor yayınlandı.

Altı ay süren soruşturmanın ardından yayınlanan raporda, "Özel raportör, Kaşıkçı'nın kasıtlı ve önceden planlanmış bir infaz ile uluslararası hukuk çerçevesinde Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu bir yargısız infazın mağduru olduğu sonucuna vardı" ifadesi yer aldı.

Raporda cinayetten kimin suçlu olduğuna dair bir tespit bulunmuyor. Ancak daha fazla araştırılma yapılması için yeterli delil olduğu vurgulanıyor.

Suudi prense yaptırım çağrısı

100 sayfalık raporla birlikte Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik yaptırım çağrısı da yapıldı.

Callamard, raporunda Kaşıkçı cinayeti sonrası yürürlüğe koyulan yaptırımların, cinayetle bağlantısı olmadığı ispat edilene dek Veliaht prens bin Selman'ı ve malvarlığını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Callamard, "Soruşturma, Veliaht Prens'in rolü hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği konusunda yeterli ve güvenilir delil olduğunu gösterdi" dedi.

Bağımsız nitelikteki raporun ardından Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma çağrısı

Callamard rapor için İstanbul'da temaslarda bulunmuştu

BM Özel Raportörü Callamard ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e çağrıda bulunarak, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasını istedi. Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmaların uluslararası standartları karşılayamadığını vurgulayan Callamard, FBI'a da ABD'de soruşturma açma çağrısı yaptı.

Adli tıp uzmanları ve hukukçulardan oluşan bir heyetle Türkiye'ye giden Callamard, raporu hazırlamadan önce incelemede bulunmuş ve Türk yetkililerden delilleri almıştı.

Washington Post için yazılar yazan Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmüştü. Cinayete ilişkin soruşturma yürüten Suudi savcı, Kaşıkçı'nın bedeninin parçalara ayrılarak konsolosluk binasından çıkarıldığını açıklamıştı. Riyad'ın yürüttüğü soruşturmada Veliaht Prens aklanırken, yaklaşık yirmi kişinin yargılandığı davada beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Kaşıkçı'nın naaşı henüz bulunamadı.

AFP,AP,rtr/ÖA,HT

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