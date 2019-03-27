BM raportörü Kaşıkçı cinayeti zanlılarının isimlerini istedi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018 tarihinde girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten BM Özel Raportörü Agnes Callamard, cinayetle ilgili yargılanan 11 kişinin ismini Riyad'dan istedi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturmaya liderlik eden BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, Suudi Arabistan'daki yargılama süreciyle ilgili kaygılarını yazılı bir açıklama ile dile getirdi.

Callamard açıklamasında, "Suudi Arabistan hükümeti, yargı sürecinin mevcut durumda hem uluslararası standartlar hem de hükümlerin geçerliliği bakımından uluslararası toplumu tatmin edebileceğini düşünüyorsa ciddi bir şekilde yanılıyor" ifadesini kulandı.

BM Özel Raportörü, Riyad yönetimine bir de uyarıda bulunarak, Suudi Arabistan yönetiminin belirttiğinin aksine, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması konusunun sadece içişlerini ilgilendiren bir mesele olmadığını söyledi.

Şeffaflık çağrısı

Raportör Perşembe günkü açıklamasında, Suudi Arabistan'daki yargı sürecinin daha güvenilir hale gelmesi için 11 kişinin isimlerinin ve tam olarak ne ile suçlandıklarının duyurulması gerektiğini belirtti ve mahkemeye sunulan delillerin ve kayıtların tüm dünya kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca uluslararası gözlemcilerin yargı sürecini takip edebilmesi için kendilerine gerekli imkânların tanınması talebinde bulunan Callamard, Kaşıkçı'nın cesedinin bulunabilmesi için de faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Raportör, cinayet sonrası yaşanan tüm sürecin önemine dikkat çekmek için "Kurban ve ailesinin haklarının söz konusu olduğu kadar uluslararası anlaşmalar ve hukuk dâhilinde diğer devletlerin hakları da burada mevzubahis" sözlerini kullandı.

Türkiye'de incelemede bulunmuştu

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de bir dizi temasta bulunan Callamard, incelemeleri sonrası Kaşıkçı'nın, "Suudi Arabistan devleti yetkililerince planlanıp işlenen, önceden tasarlanmış, hunharca bir cinayete kurban gittiğini" ortaya koyduğunu söylemişti.

Raportör ayrıca ayrıca, Suudi yetkililerin, Kaşıkçı'nın "kendi konsolosluklarında öldüğünü kabul etmelerine" karşın cesedinin yerini hâlen açıklayamamalarının "mantıksız" olduğunu belirtmişti.

Callamard'ın Türkiye'de ulaştığı bulguları içeren nihai raporu Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulacak. Ancak raporun BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulmadan birkaç hafta önce yayımlanması bekleniyor. Rapor, Callamard'ın bağlayıcılığı bulunmayan tavsiyelerini içerecek.

Birleşmiş Milletler, cinayetle ilgili koşulları "insan hakları açısından" inceleyen Callamard'ın bağımsız hareket ettiğini ve "bunun bir BM soruşturması olmadığını" açıklamıştı.

Yaptığı çalışmaların ardından Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'ne rapor veren Fransız akademisyen Callamard'ın dünya genelindeki infazları soruşturma yetkisi bulunuyor.

Video izle 00:55 Paylaş Kaşıkçı'nın cesedi tandırda mı yakıldı? E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3DQvt Kaşıkçı'nın cesedi tandırda mı yakıldı?

DW,AFP,rtr/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe