 BM: Pandemi tarihi bir yoksullaşma tehlikesini tetikledi | DÜNYA | DW | 11.09.2020

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DÜNYA

BM: Pandemi tarihi bir yoksullaşma tehlikesini tetikledi

BM’nin raporu, pandeminin 1929’dan bu yana en büyük ekonomik durgunluğu tetiklediğini, bunun sonucunda da milyonlarca insanın yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Gıda yardımlarını evlerine taşıyan Senegalli kadınlar.

Gıda yardımlarını evlerine taşıyan Senegalli kadınlar.

Koronavirüs pandemisinin dünya çapında tarihi bir yoksullaşmaya neden olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre pandemi, 1929 Ekonomik Bunalımı'ndan bu yana barış zamanında dünyada yaşanan en büyük ekonomik durgunluğu tetikledi. Bu kırılmanın sonucu olarak dünya çapında 176 milyon insanın yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Mevcut durumdan daha da karanlık bir tabloya işaret eden BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Olivier De Schutter, "krizin yoksulluk üzerindeki en kötü etkilerinin ise henüz tecrübe edilmediğini" belirtti. Raporda yoksulluk sınırı günlük 3,2 dolardan hesaplandı.

Korona krizi sürecince 113 ülke toplam 589 milyar dolarlık sosyal yardım paketlerini devreye sokmuş olsa da, bu yardımlardan çok sayıda insanın faydalanamadığı belirtiliyor. Evlerinde interneti bulunmayan veya okuma-yazması dahi olmayan insanların yardım paketlerinden faydalanabilmek için internet üzerinden yapılması beklenen başvuruları gerçekleştirememesi nedeniyle, bu yardımlardan mahrum kaldığı kaydedildi. Ayrıca mevcut önlemlerin kısa vadeli ve yetersiz olduğuna dikkat çeken De Schutter, bu nedenle de çok sayıda kişinin yardımlara ulaşamadığını belirtti. De Schutter, uluslararası topluma yardım paketlerini en yoksullara yönelik olarak güçlendirmeleri çağrısı yaptı.

BM'nin raporuna göre durumu en kritik olanlar ise kayıtdışı çalışanlar. De Schutter, dünya çapında sayıları 2 milyarı bulan ve çalışan nüfusun yüzde 61'ini oluşturan bu kişilerin ulusal yardım paketlerinde göz önüne alınmadığı eleştirisinde bulundu.

Birçok ailenin pandemi sürecince birikimlerini tükettiği ve son malvarlıklarını ellerinden çıkarmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Pandeminin ekonomik sonuçlarından en ağır biçimde etkilenenler arasında belgesiz göçmenler de yer alıyor.

KNA / SÖ, SSB

©️ Deutsche Welle Türkçe

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