BM: Myanmar'daki Rohingyalar hâlâ soykırım tehdidi altında

Birleşmiş Milletler Myanmar’da kalan yaklaşık 600 bin Rohingya Müslümanının sistematik olarak siyasi takibat ve soykırım tehdidi altında olduğunu açıkladı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanı "Myanmar bir soykırıma engel olma yükümlülüğünü yerine getirmekte, soykırımın yaşanıp yaşanmadığını araştırmada ve soykırıma ceza öngören etkin yasaları yürürlüğe sokmakta başarısız oldu" dedi.

BM uzmanları Myanmar'dan kaçan Rohingyaların ülkeye geri dönmesinin ise mevcut koşullarda "imkansız" olduğunu kaydetti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin görevlendirdiği araştırma komisyonunun Rohingya Müslümanlarının durumuyla ilgili hazırladığı rapor Salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde kamuoyuna açıklanacak.

Henüz kamuoyuna açıklanmamış olan Birleşmiş Milletler raporuna göre yaklaşık 600 bin Rohingya Myanmar'ın Arakan eyaletinde “insani olmayan” koşullarda yaşamayı sürdürüyor. Raporda "Myanmar soykırım niyetini barındırmayı sürdürüyor ve Rohingyalar ciddi soykırım riski altında bulunmaya devam ediyor" denildi.

Video izle 04:17 Paylaş Bangladeş'teki Rohingyalar bir adaya taşınacak E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3OzE6 Bangladeş'teki Rohingyalar bir adaya taşınacak

Ne olmuştu?

25 Ağustos 2017 tarihinde Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu tarafından bir polis karakoluna saldırı düzenlenmiş ve saldırıda onlarca polis memuru hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından nüfusun çoğunluğunun budist olduğu ülkede ordu Rohingyaların yaşadığı köylere operasyonlar düzenledi.

Myanmar'ın açıkladığı rakamlara göre 400 isyancı operasyonlarda öldürüldü. Ülkedeki muhalifler ise ölenlerin büyük çoğunluğunun sivil olduğunu savunuyor. Birleşmiş Milletler ise operasyonların ilk iki haftasında ölenlerin sayısını en az 1000 olarak açıklamıştı. Operasyonlar sırasında köyleri yakılan, cinayet, tecavüz ve işkenceler nedeniyle en az 740 bin Rohingya Myanmar'dan kaçarak komşu Bangladeş'e sığınmıştı.

AFP, dpa / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe