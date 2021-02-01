 BM: Myanmar′daki protestolarda 38 kişi öldü | DÜNYA | DW | 03.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM: Myanmar'daki protestolarda 38 kişi öldü

Myanmar'da ordunun darbe karşıtı gösterileri bastırmak için gerçekleştirdiği müdahalede 38 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

default

Birleşmiş Milletler (BM) geçen ay Aung San Suu Kyi liderliğindeki hükümetin askeri müdahaleyle devrildiği Myanmar'da ordunun darbe karşıtı gösterilere müdahalesinde 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BM'nin Myanmar özel elçisi Schraner Burgener, New York'ta yaptığı açıklamada, "Bugün, 1 Şubat'taki darbeden beri en kanlı gün. Sadece bugün 38 kişi öldü. Darbenin başından bu yana ölenlerin sayısı 50'yi aştı" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, polis ve askerlerin göstericilere yönelik en ufak bir uyarıda bulunmadan gerçek mermilerle ateş ettiğini söyledi.

Reuters haberinde kaynak gösterilen bir yardım kuruluşu, ölenler arasında dört çocuğun da bulunduğunu belirtti.

Associated Press haber ajansı da olaylarda en az 33 protestocunun hayatını kaybettiğini bildirmişti.

DW,rtr,AP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Myanmar'da genel grev çağrısı

Bir hafta önce ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da genel grev çağrısı yapıldı. Protestoların devam ettiği ülkede sosyal medyaya erişim engeli sürüyor.  

Myanmar'da internete erişim engeli

Myanmar'daki askeri darbeye karşı çıkanların sosyal medya üzerinden haberleşmesini kısıtlamak için internete erişim askeri yönetim tarafından engellendi. Facebook'un ardından Twitter'a da erişim kısıtlandı.  

Myanmar'daki askeri darbeye ABD'den tepki

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasına başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden tepki geldi. Beyaz Saray Aung San Suu Kyi ve diğer siyasi liderlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.  

Benzer içerik

Myanmar Yangon Soldaten

Myanmar'daki askeri darbeye ABD'den tepki 01.02.2021

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasına başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden tepki geldi. Beyaz Saray Aung San Suu Kyi ve diğer siyasi liderlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Myanmar Proteste

Myanmar'da genel grev çağrısı 08.02.2021

Bir hafta önce ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da genel grev çağrısı yapıldı. Protestoların devam ettiği ülkede sosyal medyaya erişim engeli sürüyor.

Myanmar Rangun | Proteste nach Militärputsch

Myanmar'da internete erişim engeli 06.02.2021

Myanmar'daki askeri darbeye karşı çıkanların sosyal medya üzerinden haberleşmesini kısıtlamak için internete erişim askeri yönetim tarafından engellendi. Facebook'un ardından Twitter'a da erişim kısıtlandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

UNICEF salgın nedeniyle okula gidemeyen çocuklar için temsili sınıf oluşturdu.

UNICEF: 168 milyon çocuk bir yıldır okula gidemiyor

UNICEF koronavirüs salgını nedeniyle dünyada 168 milyondan fazla çocuğun okullarının bir yıldır kapalı olduğunu açıkladı. Örgüt okulların kapalı kalmasının "yıkıcı sonuçları" olacağı uyarısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  