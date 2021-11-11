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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu, 14 Aralık 1950'de Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından kuruldu.

UNHCR, dünya genelinde mülteci sorunlarını çözmek ve mültecileri korumak amacıyla uluslararası faaliyetleri koordine etme ve yürütmekle görevli. Asıl amacı mültecilerin haklarını ve refahını savunmak olan UNHCR, her bireyin sığınma talebinde bulunabilmesini ve başka bir ülkede mülteci olarak güvenli bir şekilde barınabilmesini sağlamak için çalışıyor.

Migrants wait outside the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) negotiation office in Tripoli, Libya, October 10, 2021REUTERS/Nada Harib

BM: 84 milyondan fazla insan yerinden edildi 11.11.2021

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) raporuna göre dünyada yerinden edilen insanların sayısı 84 milyonu aştı.
Flüchtlinge erreichen an der nördlichen Küste zwischen Skala Sikamineas und Efthalou in einem Schlauchboot die griechische Insel Lesbos. Täglich kommen auf diesem Weg hunderte Refugees von der gegenüberliegenden, nur wenige Kilometer entfernten türkischen Küste nach Europa. Lesbos, 08.11.2015 picture-alliance/dpa/M.Golejewsk

Türkiye'den Yunan adalarına geçişlerde büyük düşüş 07.01.2021

BM verilerine göre Türkiye'den Yunan adalarına geçişler 2020 yılında 60 binden 9 bin 700'e geriledi. En yoğun geçiş noktası Midilli olurken ilk sırayı Afganlar aldı.
Fotos von Migranten, die vor dem von IOM geschlossenen Flüchtlingskamp Lipa bei Bihac, Bosnien Herzegowina (in der Nähe Kroatiens) ausharren. Urheber: Dragan Maksimovic, Datum: 28.12.202

Bosna: Lipa kampındaki sığınmacılar sokakta kaldı 29.12.2020

Bosna-Hersek’te Noel’e bir gün kala kapatılan Lipa mülteci kampının eski sakinleri zor durumda. Tüm zamanların en yüksek mülteci sayısına ulaşılan dönemde, insani yardım örgütleri mültecileri unutmama çağrısı yapıyor.
Seenotrettung von Bootsflüchtlingen vor der libyschen Küste Zivile Seenotrettung von Bootsflüchtlingen im Mittelmeer vor Libyen -an Bord des Seenotkreuzers Minden der Organisation LIFEBOAT: Hier: Symbolfoto. Ein Rettungsring treibt während einer Rettungsübung der freiwilligen Flüchtlingshelfer einsam auf hoher See. Mittelmeer, vor libyscher Küste, Internationale Gewässer, 05.08.2016 . Copyright: JOKER/AlexanderxStein JOKER161201417350

Ege'de sığınmacıları taşıyan tekne battı 09.11.2020

Türkiye'den Yunanistan'ın Sisam adasına geçmek üzere yola çıkan bir tekne battı. Teknede bulunan 6 yaşındaki bir çocuk boğulurken 17 kişi kurtarıldı.

ARCHIV - 24.09.2018, Griechenland, Mitilini: Eine Asylsuchende wartet darauf vom Hafen von Mitilini mit einer Fähre nach Athen zu gelangen. Um Italien und Griechenland zu entlasten, hatten die EU-Staaten Umverteilung von bis zu 160 000 Asylsuchenden beschlossen. Tschechien, Ungarn und Polen weigerten sich allerdings, sich daran wie vorgesehen zu beteiligen - obwohl der EuGH die Rechtmäßigkeit der Entscheidung in einem späteren Urteil bestätigt hat. Dagegen klagte die EU-Kommission, die in der Staatengemeinschaft unter anderem die Einhaltung von EU-Recht überwacht. Foto: Socrates Baltagiannis/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

BM'den AB'ye "Türkiye mutabakatı" uyarısı 17.06.2020

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa Birliği'nin iltica yasasında planladığı değişikliklerde Türkiye ile 2016'da imzalanan mülteci mutabakatının baz alınmamasını istedi.
EDIRNE, TURKEY - MARCH 19: Asylums seekers continue to wait at woodland near buffer zone located between the Kastanies and the Pazarkule border gates, in hopes of Greece to open the border gate, on March 19, 2020 in Turkey's northwestern Edirne province. More than thousands of asylum seekers' struggle to reach Europe continues on the 21st day. Cihan Demirci / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

BM’den Yunanistan’a “geri itmelerin” araştırılması çağrısı 12.06.2020

UNHCR, Yunanistan’dan göçmenlerin geri itildiğine dair iddiaların araştırılmasını istedi. UNHCR, sığınmacının adil bir iltica sürecine hakkı olduğuna vurgu yaptı.

New reception center in the Department of La Guajira in Colombia. : A man is given medication Copyright: Eline van Nes, DW, Nord-Kolumbien, May 2019

Dünya İnsani Yardım Günü: 70 milyon kişi mülteci durumda 19.08.2019

BM Dünya İnsani Yardım Günü ile kriz bölgelerinde çalışanların faaliyetlerine dikkat çekiyor. BM verilerine göre mülteci durumuna düşerek yardıma ihtiyacı olanların sayısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı.
FILE - In this Sunday Feb. 18, 2018 file photo, refugees and migrants wait to be rescued by aid workers 60 miles north of Al-Khums, Libya. A migration official says survivors have told rescuers that up to 117 migrants might have died when a rubber dinghy capsized in the Mediterranean Sea off Libya. Flavio Di Giacomo of International Organization for Migration says three survivors were plucked to safety by an Italian navy helicopter Friday, Jan. 18, 2019 and they say 120 were aboard when the dinghy left Libya. The Italian Coast Guard says Libya asked a nearby cargo ship to search for survivors but reported that no one was found. (AP Photo/Olmo Calvo, File ) |

İtalya'nın "yardım örgütlerine ceza" kararına tepkiler 06.08.2019

Akdeniz’de sığınmacıların hayatlarını kurtaran yardım örgütleri artık bir milyon euroya varan cezalar ödeyecek. Roma'nın bu kararına, Birleşmiş Milletler ve Protestan Kiliselerinden sert tepki var.
26.04.2017 Eine griechische Nationalflagge weht auf einem Zelt am Flüchtlingslager Souda auf der Insel Chios, Griechenland am 26.04.2017. Rund 3700 Flüchtlingen und Migranten sitzen auf der Ägäis-Insel Chios fest. (zu dpa Ägäisinsel Chios: Das europäische Flüchtlingsgefängnis vom 28.04.2017) Foto: Angelos Tzortzinis/dpa | Verwendung weltweit

Türkiye’den Yunanistan’a sığınanların sayısı arttı 31.05.2019

Yunanistan sahil güvenliği, 19-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den Yunanistan’a bin 230 sığınmacının geçiş yaptığını duyurdu.

ARCHIV 24.05.2017 +++ LAMPEDUSA, ITALY - MAY 24: Refugees and migrants are seen swimming and yelling for assistance from crew members from the Migrant Offshore Aid Station (MOAS) 'Phoenix' vessel after a wooden boat bound for Italy carrying more than 500 people capsized on May 24, 2017 off Lampedusa, Italy. Numbers of refugees and migrants attempting the dangerous central Mediterranean crossing from Libya to Italy has risen since the same time last year with more than 43,000 people recorded so far in 2017. In an attempt to slow the flow of migrants Italy recently signed a deal with Libya, Chad and Niger outlining a plan to increase border controls and add new reception centers in the African nations, which are key transit points for migrants heading to Italy. MOAS is a Malta based NGO dedicated to providing professional search-and-rescue assistance to refugees and migrants in distress at sea. Since the start of the year MOAS have rescued and assisted 3572 people and are currently patrolling and running rescue operations in international waters off the coast of Libya. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

BM: Akdeniz sığınmacılar için daha tehlikeli hale geldi 03.09.2018

BM’nin raporuna göre bu senenin ilk yedi ayında Akdeniz güzergâhını kullanarak Avrupa’ya gelmek isteyen sığınmacıların sayısı azaldı, ancak bu hat sığınmacılar için daha ölümcül bir hale geldi.
An African asylum seeker carries an Israeli flag during a protest against Israel's deportation policy outside Supreme Court in Jerusalem, Israel, January 26, 2017. The Africans, who entered Israel illegally, are facing deportation or indefinite imprisonment in the Holot Detention Center in the Negev Desert. Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

İsrail 16 bin mülteciyi Batı'ya gönderiyor 02.04.2018

İsrail Başbakanı Netanyahu, Afrikalı mültecilerin Batı ülkelerine gönderilmesi konusunda UNHCR ile uzlaşma sağlandığını açıkladı. Netanyahu’ya göre, sığınmacıların gönderilebileceği ülkeler arasında Almanya da var.

BM: 67 milyondan fazla kişi yerinden edildi 03.10.2017

Dünya genelinde, savaş ve baskılar nedeniyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısı çığ gibi büyüyor. 2016 yılı sonunda toplam sayı 65.6 milyon iken, buna 2017'nin ekim ayına kadar 2 milyon kişi daha eklendi-
MYTELENE, GREECE - MARCH 09: Refugees and migrants from Syria, Afghanistan, Nepal and Pakistan sit on deck of a vessel of the Greek Coast guard, after trying to cross the sea from Turkey to Lesbos, at the port of Mytelene on March 9, 2016 in Mytelene, Greece. Six inflatable boats reached during the night the beaches of Lesbos, as well as another 3 during the morning hours. The Greek Coast Guard picked up another dinghie and brought the refugees to the port of Mytelene. Joined Forces of the Standing NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Maritime Group 2, including German Navy supply vessel Bonn have arrived at the coast of the greek Island of Lesbos today in order to patrol between the coast of Turkey and Greece. Turkey has announced today to take back illegal migrants from Syria and to exchange those with legal migrants. (Photo by Alexander Koerner/Getty Images)

AB sığınmacı anlaşmasından vazgeçmiyor 28.08.2017

AB Komisyonu Yunanistan’a giden göçmen sayısında zaman zaman artış kaydedilmesine rağmen Türkiye ile geçen yıl yapılan sığınmacı anlaşmasından vazgeçme niyetinde değil.

7.7.2017

Çocuk mülteciler: Korkuyla yaşamak 12.07.2017

İtalya’ya ayak basan her yedi mülteciden biri çocuk. Birçoğu tek başına ve ağır travmalar geçirmiş. Ruhlarındaki yaralar, vücutlarındakinden çok daha derin. DW'den Doris Pundy Sicilya'daki izlenimlerini aktarıyor:

Syrians, who say they are returning to Syria ahead of Eid al-Fitr, carry their belongings as they walk to the Turkish Cilvegozu border gate located opposite of the Syrian crossing point of Bab al-Hawa in Reyhanli, in the southern Hatay province, Turkey June 14, 2017. REUTERS/Umit Bektas

BM: 500 bine yakın Suriyeli evine döndü 30.06.2017

BM, 2017’nin başından beri Suriye’deki evlerine geri dönenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını açıkladı. Açıklamada, ülkenin henüz geri dönüşler için hazır olmadığı belirtildi.
A migrant from Morocco walks among tents at a beach outside the Souda refugee camp in front of a stone wall of the castle of Chios island, Greece, Friday, June 9, 2017. The International Organization for Migration says more than 60,000 migrants have reached the shores of Europe so far in 2017, a sizable decrease compared to the same period last year. (AP Photo/Petros Giannakouris) |

Mülteciye oda yok 14.06.2017

Yunan otel işletmecileri yabancı turistin mültecilerin olduğu yerde tatil yapmak istemediğini söylüyor. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin yardım çağrıları bazı adalarda olumlu karşılanmıyor.

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