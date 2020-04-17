BM mülteci kadın ve kız çocukları için uyardı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının mülteci kadın ve kız çocuklarının cinsiyet temelli şiddet görme riskini artırdığına dikkat çekti.

Dünya genelinde ev içi şiddetin artma tehlikesine işaret eden BMMYK Yüksek Komiseri Yardımcısı Gillian Triggs yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde mültecilerin, yerinden olan ya da vatansız kalan kadınların ve kız çocuklarının korunmasıyla acil olarak ilgilenmeliyiz“ ifadelerini kullandı.

Bu durumdaki kişilere yönelik şiddetin kontrol edilmesinin güç olduğunu vurgulayan Triggs, "Sonuçta bazıları muhtemelen kendilerine işkence yapanlarla aynı evde kilitli durumda. Kaçma veya yardım isteme olanakları yok" diye konuştu.

Triggs ayrıca kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle kadınların fuhuşa veya çocuk yaşta evlenmeye zorlanabilecekleri uyarısında bulundu.

"Açık kapı bırakılmamalı"

Bu durumdaki kadın ve kız çocuklarının daha fazla risk altında olduğunu belirten Triggs, "İstismarcılara açık kapı bırakılmamalı ve istismar edilen ve şiddet gören kadınlardan yardım esirgenmemeli“ diye sözlerini sürdürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede kadınlara destek sunan kuruluşlara erişim sekteye uğramış durumda. Bazı sığınma evleri ise geçici olarak kapatıldı.

Triggs, ülkelerin koronavirüs eylem planlarında mülteci kadınlara yönelik "artan şiddet riskini" göz önünde bulundurmaları çağrısında bulunarak cinsiyet temelli şiddete maruz kalanlara destek kuruluşlarının hizmet vermeye devam etmesinin önemine dikkat çekti.

dpa, AFP / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe