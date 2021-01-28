BM: Libya'daki yabancı askerler çekilsin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun en güçlü organı olan Güvenlik Konseyi, Libya'daki gelişmelerle ilgili ortak bir açıklama yaptı. Libya'da geçici hükümetin belirlenmesini memnuniyetle karşılayan ve geçici hükümete tam destek veren Konsey, müzakerelerde sağlanan ilerlemenin "önemli bir dönüm noktası" olduğunu değerlendirmesini yaptı.

Libya'daki taraflara destek veren ülkelere de çağrıda bulunan Konsey, bu ülkelerden Libya için hâlâ geçerli olan BM silah ambargosuna ve sağlanan ateşkese uymalarını istedi. Açıklamada ülkedeki yabancı askerlerin tümünün çekilmesini de isteyen Konsey, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve devlet başkanlığı seçimlere kadar yeni kapsayıcı bir hükümet oluşturulması ve kapsamlı bir ulusal uzlaşma süreci başlatılması çağrısı yaptı.

Seçimler 24 Aralık'ta

İsviçre'nin Cenevre kentinde geçen hafta yapılan görüşmelerde seçim sürecini yürüten Libya Siyasal Diyalog Forumu (LSDF), Başbakan ve Başkanlık Konseyi'nin üç üyesini seçmişti. Buna göre cumhurbaşkanlığı makamına denk gelen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlık görevine de ülkenin batısındaki aşiretlerin desteklediği nüfuzlu iş adamı Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya'da yaklaşık 20 bin yabancı ve paralı asker bulunduğu tahmin ediliyor. Türkiye de ülkede Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri destek sağlıyordu.

Libya'da taraflar 23 Ekim'de BM himayesinde ateşkes anlaşması imzalamış, anlaşma çerçevesinde tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin üç ay içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti. Tanınan sürenin dolmuş olmasına rağmen, sahada bir değişiklik olmadığı bildiriliyor.

AP,dpa/HS,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe