BM Libya Özel Temsilcisi Salame istifa etti

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame sağlık sebepleriyle görevini bıraktığını açıkladı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda Selame, iki buçuk yıl boyunca Libya'da tarafları bir araya getirmeye, dış müdahaleleri engellemeye ve ülkenin birliğini korumaya çalıştığını da belirtti.

Salame, istifasını ''Ancak sağlığım bu stresi daha fazla kaldıramıyor. Bu nedenle Genel Sekreter'den bu görevden ayrılmama müsaade etmesini istedim'' şeklinde gerekçelendirdi.

Salame, henüz geçen hafta savaşın sürdüğü Libya'daki taraflarla Cenevre'de ayrı ayrı görüşmeler yapmış, ancak ateşkes konusunda ilerleme kaydedilmemişti. Aksine akabinde BM tarafından resmi hükümet olarak kabul edilen Fayiz el Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bulunduğu Trablus şiddetli bombardımana tutulmuştu.

Hafter güçlerine yönelik kapsamlı operasyon planlanıyor

Libya'da BM'nin de tanıdığı resmi hükümet, önümüzdeki günlerde "işgalci Hafter güçlerine" yönelik yoğun bir operasyon başlatacağını duyurdu.

Zengin petrol yataklarına sahip olan Libya'da, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden sonra başlayan iç savaş bir meşruiyet krizi yaratmış, dışardan müdahalelerle alevlenen bir vekalet savaşına dönüşmüştü.

Ülkede bir yanda Türkiye ve BM'nin de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti mutlak iktidarın kendisi olduğunu ileri sürerken, ülkenin büyük kısmını Trablus'a direnen ve Libya'nın büyük kısmını kontrol eden Rusya'nın desteklediği General Halife Hafter kontrol ediyor.

Reuters,AFP/ETO, HS

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