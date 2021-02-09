BM: Kuzey Kore ile İran füze iş birliği yürütüyor

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bir rapora göre, nükleer programları nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çeken Kuzey Kore ile İran geçen yıl uzun menzilli füzelerin geliştirilmesine ilişkin iş birliklerini gizli şekilde yeniden hayata geçirdi. AFP'nin haberine göre, raporda bu sayede füze teknolojisi ile ilgili "önemli malzemelerin" gönderildiği ifade edilirken, İran hükümetinin söz konusu iş birliği iddialarını reddettiğine yer verildi.

Kuzey Kore nükleer programını geliştiriyor

BM raporunda ayrıca Kuzey Kore'nin "nükleer ve balistik füze programlarını BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlâl ederek geliştirdiği" belirtildi. Raporu hazırlayan BM uzmanları, Kuzey Kore'nin "bölünebilir malzeme" ürettiği ve füze programının altyapısını modernize ettiğini vurguladı. Kuzey Kore'nin ayrıca "program için yurt dışından malzeme ve teknololji" transfer etmeye çalıştığına da yer verildi.

Kuzey Kore'nin nükleer programını Kuzey Kore gizli servisi tarafından doğrudan yürütülen hacker faaliyetleri ile finanse ettiği belirtilirken Kim Jong Un liderliğindeki ülkenin işlenmiş petrol ve diğer ürünlerin ithalatına yönelik BM yaptırımlarını da sistematik olarak ihlal ettiği vurgulandı. BM uzmanları, Kuzey Kore yönetiminin askeri geçit törenlerinde "kısa ve uzun menzilli yeni balistik füze sistemlerinin yanı sıra balistik füze denizaltı ve kıtalararası balistik füzeleri" sergilediğine dikkat çekti.

Kim Jong Un

Kuzey Kore'de son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından kısa bir süre önce düzenlenen sekiz günlük İşçi Partisi Kongresi sırasında askeri geçit töreni yapılmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un başkent Pyongyang'da düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada nükleer silahlanma konusunda tehditte bulunmuş ve ABD'yi "baş düşman" olarak nitelendirmişti.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump görev süresi içinde üç kez Kim ile bir araya gelmişti. Trump nükleer silahlanmadan vazgeçmesi karşılığında Kuzey Kore'ye yaptırımların gevşetilmesini teklif etmişti. Başkan Joe Biden ise geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamada sadece nükleer silahlanmadan vazgeçmeyi kabul etmesi halinde Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini belirtmişti.

dpa,AFP/BÖ,JD

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