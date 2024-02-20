BM kuruluşlarından Gazze'de çocuk ölümü uyarısı

BM kuruluşları, Gazze'de beslenme yetersizliği ve salgın hastalık nedeniyle çocuk ölümlerinde büyük artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. 26 AB ülkesinden ise İsrail'e Refah'ı işgal etmemesi için çağrı geldi.

Birleşmiş Milletler'in çocuk, gıda ve sağlık kuruluşlarının ortak değerlendirmesinde, bir kez daha Gazze'deki endişe verici duruma dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), giderek büyüyen beslenme yetersizliği sorunu ve salgın hastalıklar nedeniyle Gazze'deki çocuk ölümlerinde büyük bir artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'de temiz su ve gıdanın "son derece azaldığını" bildiren BM kuruluşları, neredeyse tüm küçük çocukların hastalık kaptığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde beş yaş altı çocukların yüzde 90'ının en az bir bulaşıcı hastalığı olduğunun bildirildiği ortak raporda, ishal vakalarının da 2022'ye kıyasla 23 kat arttığı ifade edildi.

BM kuruluşları, Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki bebeklerin yüzde 15'inden fazlasının şiddetli yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, bu yaş grubundaki bebeklerin yüzde üçününse aşırı zayıflık nedeniyle hayatlarının tehlikede olduğu değerlendirmesinde bulundu. Gazze'nin güneyindeyse iki yaşın altındaki bebeklerdeki şiddetli yetersiz beslenme oranının yüzde 5 olduğu belirtildi. Bu oranın söz konusu bölgede savaştan önce sadece yüzde 0,8 olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, söz konusu veriler Ocak ayına ilişkin olduğu için muhtemelen şu an çok daha "vahim" bir tabloyla karşı karşıya olunduğu da belirtildi.

"Ölümcül bir kombinasyon"

UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, "Çocuk ölümlerinin hâlihazırda dayanılmaz seviyelerde olduğu Gazze Şeridi, önlenebilir çocuk ölümlerinde bir patlamaya tanıklık etme yolunda" açıklamasında bulundu.

"Açlık ve hastalık, ölümcül bir kombinasyondur" diyen DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan ise "Aç, zayıf düşmüş ve ciddi şekilde travmatize olmuş çocuklar, hastalanmaya daha yatkındır. Ve hasta olan çocuklar, bilhassa da ishallerse, besinleri iyi bir şekilde absorbe edemez" ifadelerini kullandı. Ryan "Bu, tehlikeli ve trajik. Üstelik gözlerimizin önünde gerçekleşiyor" dedi.

Hamas ve beraberindeki Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırılarda, birçoğu sivil olmak üzere yaklaşık bin 200 kişi öldürülürken 240 civarında kişi de kaçırılmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki bu bölgeye düzenlediği hava saldırılarında ve kara operasyonunda ise şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk, 29 binden fazla kişi öldürüldü.

İsrail'in bölgeye uyguladığı abluka ve dışarıdan yardımları kısıtlaması nedeniyle savaşın başından beri Gazze'de büyük bir gıda krizi yaşanıyor.

26 AB ülkesinden İsrail'e Refah çağrısı

İsrail, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kenti Refah'a kara operasyonu düzenlemeye hazırlanıyor.Uluslararası yardım kuruluşları ve birçok ülke, Gazze'de İsrail askerlerinin girmediği son büyük kent olan Refah'a yönelik bir kara operasyonunun insani açıdan yeni bir felaket yaşanmasına neden olacağı uyarısında bulunuyor. Giderek artan uluslararası baskıya rağmen geri adım atmayan İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ise savaşın Refah'a yönelik kara operasyonu olmadan tamamlanamayacağını savunuyor.

Gazze konusunda aylardır ortak bir tavır takınamayan Avrupa Birliği (AB) de dünkü dışişleri bakanları toplantısından ardından İsrail'e Refah'ı işgal etmemesi için çağrıda bulundu.

İsrail'in yakın müttefiki olan Macaristan dışındaki üye ülkelerin dışişleri bakanlarının imzalarının bulunduğu ortak açıklamada, Netanyahu hükümetinden "hâlihazırda feci olan insani durumu daha da kötüleştirecek bir askeri eylemde bulunmaması" istendi.

Açıklamada, "kalıcı ateşkesi, tüm rehinelerin koşulsuz şekilde serbest bırakılmasını ve insani yardımın sağlanmasını beraberinde getirecek bir acil insani ara verilmesi" için de çağrı yapıldı.

DW,AFP,Reuters/CÖ,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?