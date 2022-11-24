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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk
Volker TürkFotoğraf: Salvatore Di Nolfi/REUTERS
İnsan Haklarıİran

Türk'ten İran'a: Tiranlığın tipik örneği

13 dakika önce

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran'da göstericilere yönelik sert tutumu kınadı. Türk, 14 bin kişinin gözaltına alındığına işaret ederek, "Bu korkunç bir rakam" dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran'da güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik sert tutumunu kınadı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki özel toplantısında konuşan Türk, İran yönetimini kastederek, "Gereksiz ve orantısız güç kullanımına bir son verilmelidir" dedi. Protestolar sırasında çocuklar da dahil olmak üzere yaklaşık 14 bin kişinin gözaltına alındığını kaydeden Türk, "Bu korkunç bir rakam" ifadeleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Avusturyalı diplomat Türk, İran'da protestolara katıldığı ya da katılanlara destek verdiği için ölüm cezasına çarptırılanların sayılarının da endişe verici boyutlarda olduğuna dikkat çekti.

Türk, Tahran Hükümeti'nin sivil toplum aktivistlerini ve gazetecileri itibarsızlaştırmaya, onları düşman ve yabancı devletlerin ajanları gibi göstermeye çalıştığını belirterek, "Bu rahata kaçmaktır. Tarihte görüldüğü gibi bu, şikayetlerin nedenlerini farklı göstermek için başvurulan tiranlığın tipik bir örneğidir" dedi.

BM Komiseri yetkililere, barışçıl göstericilere yönelik şiddet ve tacizi derhal durdurmaları ve protestolara katıldıkları için tutuklanan yaklaşık 14 bin kişiyi serbest bırakmaları çağrısında bulundu. 

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İran'da gösteriler uzun süredir devam ediyorFotoğraf: SalamPix/abaca/picture alliance

"Şiddeti durdurun çağrısı"

BM İnsan Hakları Konseyi, İran'da göstericilere yönelik şiddetin artmasıyla İzlanda ve Almanya'nın çağrısı üzerine özel bir oturum için Cenevre'de toplandı. Toplantıda yapılan açıklamada, Tahran hükümetinden kendi halkına yönelik baskı ve şiddeti durdurması istendi. Tahran'a yapılan çağrıda, insan hakları ihlallerine vurgu yapılarak, özellikle kız ve kadınların haklarına saygı gösterilmesi talebinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca İran'daki insan hakları ihlallerinin bağımsız organlarca soruşturulması talep edildi.

Özel oturuma katılmak üzere Cenevre'ye giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock burada yaptığı konuşmada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin özel toplantısını, İran halkının hakları için ses yükseltme fırsatı olarak nitelendirdi. Baerbock, İran'daki olayları araştırmak üzere bağımsız bir kurulun da görevlendirilmesini talep etti. Almanya İçişleri Bakanı böylece göstericilere şiddet uyguyanların tespit edilerek hesap sorulmasının mümkün olacağını vurguladı.

 

AFP,dpa,Reuters / TY,ET

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