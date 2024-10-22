BM kalkınma ajansı: Gazze 70 yıl geriye gitti

Filistin ekonomisi savaşla geçen bir yılda yüzde 35 küçüldü. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) verilerine göre Gazze İsrail saldırıları sonucu 70 yıllık birikimini kaybetti.

Savaşın etkilerine dair UNDP çalışmasının sonuçlarını paylaşan Filistin Özel Temsilci Yardımcısı Chitose Noguchi, "Filistin devleti görülmemiş seviyede geriye gitti. Gazze gelişmişlik bakımından 70 yıl önceye, 1955'ler seviyesine geri döndü" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te bin 200 kişinin ölümü ve 250 kişinin rehin alınmasıyla sonuçlanan baskınına karşılık İsrail Gazze'ye havadan ve karadan saldırı başlatmıştı.

Savaşta 42 bin 500 kişi hayatını kaybederken, Batı Şeria'yı da kapsayan Filistin toprakları genelinde yoksulluk seviyesi neredeyse iki kat artışla yüzde 74'e çıktı. Bu 4,1 milyon kişinin yoksullukla mücadele ettiği anlamına geliyor. Bölgede işsizliğin yüzde 50'ye tırmandığı tahmin ediliyor.

UNDP Başkanı Achim Steiner, "Savaş sadece fiziksel yıkım getirmedi, ayrıca yoksulluk artışı ve geçim kaynaklarının kaybı çok büyük oldu" dedi. Steiner dış yardımlara rağmen Filistin ekonomisinin onlarca yıl savaş öncesine dönemeyeceğini söyledi.

Çalışma kapsamında ayrıca İsrail bombardımanı sonucu Gazze'de 42 milyon ton enkaz yığını oluştuğu da hesapladı. Açığa çıkan ağır metaller ve diğer kimyasalların yıllar sürecek kirliliğe yol açabileceği belirtiliyor.

AFP,Reuters / MUK,EC

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