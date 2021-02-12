 BM: Kıbrıs toplantısı Nisan ayında yapılacak | DÜNYA | DW | 25.02.2021

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DÜNYA

BM: Kıbrıs toplantısı Nisan ayında yapılacak

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs sorunu konusundaki gayri resmi görüşmelerin 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılacağını açıkladı. Görüşmelere, Kıbrıslı tarafların yanı sıra Türkiye, Yunanistan ve İngiltere katılacak.

Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Rumların lideri Nicos Anastasiades (Foto: Arşiv)

Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Rumların lideri Nicos Anastasiades (Foto: Arşiv)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm konusunda yeni bir zemin oluşturmak için Kıbrıslı taraflar ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağı bir toplantı düzenlemeyi planlıyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs konusuyla ilgili 5+1 formatında gayri resmi bir toplantı düzenlemeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

Durajjic, toplantının amacının "yakın gelecekte Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm için taraflar arasında ortak bir zemin olup olmadığına karar vermek" olduğunu belirtti.

BM arabuluculuğunda 2017 yılında İsviçre'de yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Gayri resmi görüşmeler öncesinde Ada'daki Türk ve Rum taraflar arasında derin görüş ayrılıkları bulunuyor.

Kıbrıs'ta federasyonu reddeden Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar Ada'da "iki devletli çözümde ısrarlı" olduklarını vurguluyor. Tatar'a destek veren Türkiye de iki devletli çözüm istiyor.

Buna karşılık, Yunanistan ve Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti,  "iki devletli çözüm" talebini reddediyor.

AFP,DW/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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