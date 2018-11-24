 BM: Küresel ısınmaya karşı üç misli çaba gerekiyor | YAŞAM | DW | 27.11.2018

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YAŞAM

BM: Küresel ısınmaya karşı üç misli çaba gerekiyor

BM Çevre Programı'nın raporuna göre küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefi için üç misli çaba gerekiyor. Raporda Türkiye’nin emisyonlarının beyan edilen hedefin yüzde 10 aşağısında olduğu belirtildi.

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Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) iklim değişikliğiyle ilgili Salı günü yayınladığı son raporunda, küresel ısınmayı sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında tutma hedefine ulaşmak için ülkelerin üç misli çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuldu.

UNEP’in hazırladığı Emisyon Açığı Raporu, ülkelerin mevcut emisyon seviyeleri ile 2 derece hedefinin tutturulması için gereken emisyon düzeyleri arasındaki açığı değerlendiriyor. Buna göre ülkeler, 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması uyarınca 2030 yılına kadar emisyon açığının kapatılması hedefinin tutturulması konusunda yetersiz kalıyor. Raporda 2 derece hedefini tutturmanın hala mümkün olduğu, 1,5 derece hedefine ulaşma ihtimalinin ise teknik olarak azaldığı belirtildi. Rapora göre 1,5 derece hedefi için ülkelerin beş misli çaba göstermesi gerekiyor.

Küresel emisyonlar tarihteki en yüksek düzeyde

Küresel çapta karbondioksit emisyonlarının üç yıllık bir düşüşün ardından 2017'de yeniden yükseldiği belirtilen raporda, Paris İklim Anlaşması'nın temelini oluşturan Ulusal Katkı Beyanları'nın (NDC) iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kaldığı tespiti yapıldı.

3 Aralık'ta Polonya'da Katoviçe kentinde başlayacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı’ndan (COP24) önce sunulan rapor, küresel emisyonların tarihteki en üst düzeye çıktığını ve düşüşe geçeceğine dair herhangi bir belirti olmadığını ortaya koyuyor. Raporda yapılan değerlendirmeye göre, 2030 yılı itibarıyla küresel emisyonlarının yüzde 60’nı oluşturan sadece 57 ülkenin emisyonları inişe geçecek.

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ABD’de Kongre'nin yaptırdığı araştırma, küresel ısınmanın ABD'ye yüz milyarlarca dolara mal olabileceğini ortaya koydu. Başkan Trump, geçen yıl hazırlanan ve benzer uyarılar içeren rapor için "saçmalık" demişti. (24.11.2018)

Yeni bir iklim değişikliği raporuna göre, 1,5 veya 2 derecelik bir küresel ısınmanın Dünya için farklı boyutlarda ciddi sonuçları olacak. Alman bir uzman 2 derecelik ısınma ile mercanların yok olabileceğini söyledi. (02.10.2018)

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre, atmosferdeki sera gazı oranı hiç olmadığı kadar yüksek. Uzmanlar, bu eğilimin "tersine döneceği" yönünde bir emare olmadığına dikkat çekti. (22.11.2018)

İklim değişikliği konusunda yayınlanan raporlar giderek daha karanlık bir tabloya işaret ediyor. Çözüm için siyasi irade şart. Ancak, sizin de yapabilecekleriniz var. (25.10.2018)

Türkiye beyanının yüzde 10 altında

Emisyon Açığı Raporu'na göre G20'yi oluşturan ülkeler, mevcut politikalar ile Paris’te verdikleri ulusal hedefleri tutturamayacaklar. G20 grubunda yer alan Brezilya, Çin ve Japonya'nın Ulusal Katkı Beyanları'na uyumlu olduğu belirtilirken, Arjantin, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği'nın 28 ülkesi, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Güney Afrika'nın hedeflerinden uzakta kaldığı ifade ediliyor. Raporda Türkiye, Rusya ve Hindistan’ın emisyonlarının Paris İklim Anlaşması çerçevesinde verdikleri Ulusal Katkı Beyanları'ndaki hedeflerinin yüzde 10 daha aşağısında olduğu açıklandı.

Yüzyıl sonunda 3,2 derece ısınma

Küresel ısınmanın etkileri sonucunda şu anda ortalama dünya sıcaklığı sanayileşme öncesi döneme göre 1 derece artmış durumda. Rapora göre, mevcut eğilimin devam etmesi durumunda yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmanın 3,2 dereceye çıkması ve sıcaklık artışının hızlanarak devam etmesi olası görülüyor.

Raporu hazırlayan ekibin koordinatörlerinden Philip Drost, AFP'ye yaptığı açıklamada, emisyon açığının geçen yılki açıktan çok daha fazla olduğunu söyledi. Drost, bunun başlıca nedeninin atmosfere salınan karbondioksit, metan ve küresel ısınmaya neden olan diğer gazlarda yaşanan artış olduğunu ifade etti.

Fosil yakıtlara ek vergi önerisi

UNEP Direktör Yardımcısı Joyce Msuya, "Hükümetlerin daha hızlı ve ivedilikle hareket etmeleri gerekiyor. Bu yangını söndürecek yöntemler elimizin altındayken, biz yangını körüklemeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Raporda emisyon açığının kapatılması için gerekli iklim eyleminde hükümetler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere yönelik bir yol haritası da sunuldu.

UNEP'in başuzmanı olan bilim insanı Jian Liu ise, “Hükümetler düşük emisyonlu alternatifleri desteklemek için mali politika önlemlerini kabul ederek ve fosil yakıtlara vergi getirerek, enerji sektöründe doğru yatırımların hayata geçmesini sağlayabilir ve karbon emisyonlarını önemli miktarda azaltabilir" şeklinde konuştu.

  • Malediven (picture alliance/Photoshot)

    Okyanusların ısınması neleri etkiliyor?

    Sular yükseliyor

    Küresel ısınma hızlandıkça, denizlerdeki su seviyesi de yükseliyor. 2004 ile 2010 yılları arasında okyanuslar toplamda yaklaşık 15 mm yükselirken, bu değer 2010 ile 2016 arasında iki katına çıktı. Bu durumdan özellikle Batı Pasifik’teki tropik bölgeler etkileniyor. Yüzyılın sonuna kadar kıyı bölgeleri ve alçak rakımlı adalar sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

  • Arktis Eisdecke Klima Arktischer Ozean Nordpol Schmelztümpel (picture-alliance/dpa/U.Mauder)

    Okyanusların ısınması neleri etkiliyor?

    Buzullar eriyor

    Okyanuslar ve havanın ısınmasıyla, buzullar ve buz dağları da küçülüyor. 2016’da küresel deniz buzu genişliği 4 milyon kilometrekare ile ortalamanın altındaydı. Ayrıca kar ve buzların daha fazla erimesi sonucu oluşan su, nehir seviyelerini yükseltiyor. Okyanus ve denizlere dökülen bu nehirler de su seviyesini yükseltiyor.

  • Clownfisch (imago/OceanPhoto)

    Okyanusların ısınması neleri etkiliyor?

    Nemo gerçekten kayboluyor

    Bazı okyanus bölgeleri çoktan 3 santigrat derece ısındı ve buralardaki su altı eko sitemi çoktan zarar gördü bile. Atlantik Okyanusu’nun kuzeydoğusunda bu durumdan tabana yakın yaşayan balık türlerinin yüzde 72’si olumsuz etkilendi. Suların ısınması bu balıkların üreme ve yayılmasını sınırladı.Tropikal sularda yaşayan, palyaço balığı gibi türlerde habitatla ilişkili popülasyon düşüşleri yaşıyor.

  • Australien Meeresschutzgebiet Great Barrier Reef Luftaufnahme (imago/blickwinkel)

    Okyanusların ısınması neleri etkiliyor?

    Mercanlar ölüyor

    Suların ısınması ve asit oranının artması, Nemo’nun yön bulma duyularını olumsuz etkiliyor ve yaşam alanları olan en hassas deniz ekosistemlerinden mercan resiflerini de tehdit ediyor. 3 santigrat derecelik ısınma, mercanların ve yuva sunduğu deniz canlılarının ölümüne neden olabilir. Avustralya'daki Büyük Set Resifi’nin kuzey kısımlarında mercan ölümleri oranı yüzde 50’ye ulaştı.

  • Hurrikan Gonzalo über Atlantischem Ozean 17.10.2014 (Reuters/NASA/Alexander Gerst)

    Okyanusların ısınması neleri etkiliyor?

    Tropik fırtınalar artıyor

    Okyanusların ısınması güçlü tropik fırtınaların da daha sık oluşmasına neden oluyor. Bunlardan biri, Ekim 2016’da Haiti’yi vuran Matthew kasırgasıydı. Haiti hükümeti, resmi ölü sayısını 546 olarak açıkladı. Kasırga, ada ülkesinde, ABD, Küba ve Bahamalar’da 15 milyar dolarlık maddi hasara da neden oldu.

  • Flugzeug am Himmel (Fotolia/dell)

    Okyanusların ısınması neleri etkiliyor?

    Uçak yolculukları etkilenebilir

    Atmosferik rüzgar modelleri ile okyanus sıcaklıkları arasında güçlü bir ilişki var. Suların ısınması jet akımının daha da kuvvetlenmesine neden olabilir. Bu, artan kafa ve kuyruk rüzgarları nedeniyle uçak yolculuklarını olumsuz etkileyebilir. Çok yüksekteki bazı uçuşlar daha hızlı olabilir, daha alçaktaki uçuşlar ise daha uzun sürebilir ve daha fazla türbülans yaşanabilir.


DW,AFP/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Okyanusların beklenenden hızlı ısınması, hava koşullarından mercan kayalıklarına, deniz canlılarından uçak yolculuklarına kadar birçok şeyi olumsuz etkileyebilir. (05.11.2018)  

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