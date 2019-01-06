BM: İnsan ticareti mağdurları cinsel istismara da maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) raporuna göre insan ticareti kurbanlarının çoğu cinsel açıdan da suistimal ediliyor. Rapora göre 2016 yılında insan kaçakçılarının eline düşen mağdurlardan yüzde 60'ı cinsel istismara maruz kaldı. Raporda özellikle Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya'da mağdurların cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

Rapora göre mağdurların yüzde 34'ü ise zorla çalıştırılıyor. Bu, özellikle Afrika’nın büyük bölümü ile Ortadoğu'da öne çıkan sömürü yöntemi. Birçok kişi ise dilenmeye zorlanıyor ya da iç organları zorla alınıyor. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin tahminlerine göre mağdurların yüzde ikisi ise birden fazla şekilde suistimal ediyor.

İnsan ticaretinin en büyük mağduru kadın ve çocuklar

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre, insan kaçakçılarının kurbanlarının yüzde 49'unu kadınlar, yüzde 23'ünü ise kız çocukları oluşturuyor. Kadınların yüzde 83 ve kız çocuklarının ise yüzde 72'si cinsel istismara maruz kalıyor. Kaçırılan erkeklerin yüzde 82'si ise zorla çalıştırılıyor.

Rapora göre 2016 yılında insan kaçakçıları tarafından kaçırılan yaklaşık 25 bin kişi kayıtlara geçti. Raporda 2011 yılından bu yana mağdur sayısında yüzde 39'luk bir artış tespit edilirken, kurum söz konusu artışın büyük oranda insan kaçakçılığının dünyanın bazı bölgelerinde artık çok daha kapsamlı şekilde takip edilmesine bağlı olduğuna dikkat çekti.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Direktörü Yury Fedotov, uluslararası toplumun insn kaçakçılığı sorununu ciddi bir şekilde ele alması gerektiğine, çatışma bölgelerinde ve tüm toplumlarda insan ticaretiyle mücadele için işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çekti. Fedotov, bu bağlamda ilk meyvelerin de alındığını kaydederek "Hemen her ülkenin artık insan haklarını suç sayan bir yasal düzenlemesi var" şeklinde konuştu.

Ancak rapora göre dünyanın pek çok yerinde insan tacirleri hâlâ ceza almıyor. Raporda bu bağlamda özellikle Sahra altı ülkelerde insan kaçakçılığıyla mücadele için kabul edilen yasaların uygulanması konusunda önemli adımlar atılması gerektiğine dikkat çekildi.

Almanya'daki rakamlarda da artış var

Federal Emniyet Teşkilatı’nın (BKA) verilerine göre Almnaya'da da insan ticaretinde artış kaydedildi. Teşkilatın verilerine göre 2017 yılında 171'i 18 yaşın altında olmak üzere toplam 671 kişi cinsel istismara maruz kaldı, zorla çalıştırıldı veya dilenmeya zorlandı. Bu bir önceki yıla oranla yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.

dpa/BW,EC

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