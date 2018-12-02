BM İklim Değişikliği Konferansı başladı

Polonya'nın kömür madenleri ile bilinen Katowice kentinde yapılan zirvenin ana gündemini kömür ve kömürün neden olduğu küresel ısınma ile mücadele oluşturuyor.

190 ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te biraraya gelerek iklimin korunması için anlaşmaya varmasının üzerinden 3 yıl geçti. Paris'te tüm ülkeler, yerkürenin ortalama sıcaklığının 1,5-2 dereceden fazla artmamasını öngören anlaşmada yer almayı kabul etmişti.

Polonya hükümeti Katowice'nin yeşil bir kent olma sürecinde ilerlediğini savunuyor. Ancak şehirde kömürle çalışan enerji santtralleri çalışmaya devam ediyor.

Polonya'nın zirvenin açılışında sera gazı emisyonlarının düşürülmesi çabaları kapsamında kesintilerle karşı karşıya kalan fosil yakıt endüstrisi için "adaletli bir dönüşüm" çağrısı yapması bekleniyor.

Çevrecilerden tepki

Polonya'daki zirve öncesinde birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Polonyalı kömür karşıtı çevreciler pazar günü zirvenin yapıldığı yere yakın bir noktada protesto gösterisinde bir araya gelirken, hafta sonunda Brüksel, Berlin ve Köln'de de iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadele çağrısıyla gösteriler yapıldı. Çevreciler zirveden bağlayıcı bir deklerasyon çıkması gerektiğini vurguluyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmasını talep ediyor. Bazı çevreci gruplar zirve sponsorları arasında kömür şirketlerinin bulunmasını eleştirdi.

Paris-Katowice

Konferensa evsahipliği eden Polonya'nın Çevre Bakan Yardımcısı Michal Kurtyka ile dünyanın 200 ülkesinden Katowice'ye giden temsilciler 14 Aralık'a kadar sürecek zirvede 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşmasını detaylandırmaya çalışacak.

Kurtyka, "İklim değişikliğine dünyanın hep beraber bir tepki verebilmesi için buradayız" derken, Katowice'de verilen kararların devamını getirmek için gelecek yıl bir toplantı daha yapılması çağrısında bulundu.

COP24 olarak da bilinen zirve, hafta sonunda G20 Zirvesi'nde dünyanın en büyük 19 ekonomisinin Paris Anlaşması'na bağlılığını teyit etmesiyle olumlu bir başlangıç yaptı. Tek istisna anlaşmadan geri çekilen ABD Başkanı Donald Trump'tı.

BM İklim Ofisi eski direktörü Christiana Figueres, "İklim değişikliğinin etkilerini artarak hisseden ABD gibi bir ülkenin iklim değişikliğine gelince bilimin objektif sesini dinlemeyi reddetmesi, üzücü" diye konuştu.

Katowice'deki zirve ülkelerin iklim konusundaki hedeflerine ulaşmada atacakları somut adımları netleştirmesi bakımından önem taşıyor.

"İnsanlığın varolma sorunu"

Almanya'yı zirvede Çevre Bakanı Svenja Schulze ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller temsil ediyor. Almanya’nın SPD’li Çevre Bakanı Schulze zirveden beklentileriyle ilgili olarak Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Bu zirveden sonra herkes ne yapması gerektiğini bilecek. İklim korumada ilerlemeyi nasıl ölçeceğini ve bunu şeffaf bir şekilde nasıl yapacağını... Herkes diğerinin ne yaptığını anlayacak duruma gelecek. Taahhüt ve güven böyle yaratılır" dedi.

Kalkınma Bakanı Gerd Müller ise küresel ısınma ile ilgili değerlendirme yaptı. Müller küresel ısınmaya göz yumulmasını eleştirerek, "İklimin korunması insanlığın varolma sorunudur" dedi. Katowice'deki zirvenin açılışından önce Alman Yazı İşleri Ağı'na (Redaktionsnetzwerk Deutschland) demeç veren Müller, dünyanın 3-4 derece ısınmayı belki kaldırabileceğini söyledi ve şöyle devam etti: "Ancak o zaman bizim bildiğimiz, tanıdığımız şekliyle insan yaşamı, artık mümkün olmayacak."

dpa, AP /SSB, HT

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