BM: İklim değişikliği insan sağlığını tehdit ediyor

İspanya’nın başkenti Madrid’de dünyanın yaklaşık 200 ülkesinden delegenin bir araya geldiği BM İklim Zirvesi'nde iklim değişikliğinin insan sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus aşırı sıcakların yarattığı fırtına ve seller nedeniyle meydana gelen yaralanmaların insanları tehlikeye attığını kaydetti.

İklim değişiminin tarıma da zarar verdiği belirtilerek gıda ve su sıkıntısına yol açması gibi nedenlerden dolayı da insanların tehdit altında olduğu belirtildi.

Yükselen sıcaklıkların ve kontrol edilemeyen su kütlelerinin bulaşıcı hastalıkların yayılmasında etkili olduğu, kolera, sıtma ve dang ateşine yol açtığı kaydedildi.

Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin tutturulması halinde 2050 yılına kadar yılda 1 milyon insan hayatının kurtarılabileceği belirtildi. Hava kirliliğinin azaltılması durumunda solunum ve kalp hastalıklarında da azalma olması bekleniyor.

Öte yandan iklim zirvesi kapsamında Dünya Meteoroloji Örgütü'nden (WMO) yapılan açıklamada içinde bulunduğumuz on yılın kaydedilen en sıcak dönem olduğu ve 2019 yılının kayıtlara geçen en sıcak üç yıl içerisinde olduğu bildirildi. WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas önlem alınmadığı taktirde yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklığın 3 derece artacağını kaydetti.

Paris Anlaşması'nın hedefi ne?

1992 tarihli BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni (UNFCCC) imzalayan ülkeler tarafından 2015'te üzerinde uzlaşılan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi devri öncesine kıyasla 2 derecenin altında tutulmasını hedefliyor. Anlaşma, tarafların fosil yakıt kullanımını giderek azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmelerini amaçlıyor. Ülkelere dayatmalar yapmak yerine küresel bir hedefin belirlendiği anlaşmaya taraf her ülkenin, bu hedefe ulaşmak için nasıl katkı sağlayacağına kendisinin karar vermesi öngörülüyor.

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