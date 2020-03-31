 BM: İkinci Dünya Savaşı′ndan beri en büyük kriz | DÜNYA | DW | 31.03.2020

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DÜNYA

BM: İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük kriz

Koronavirüs salgınının yakın geçmişte görülmemiş şekilde sosyoekonomik etkileri olacağını söyleyen BM Genel Sekreteri Guterres, küresel ölçekte krize karşı alınan önlemlerin yeterli olmadığını savundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgını nedeniyle İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük krizle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

COVID-19'un sosyoekonomik etkileri konusunda hazırlanan raporun duyurusu için bir video mesaj yayınlayan Guterres, salgının muhtemelen yakın geçmişte benzeri görülmemiş şekilde her ülkede resesyona neden olacağını belirtti. Guterres, salgınının ve ekonomik etkilerinin istikrarsızlığı, kargaşayı ve çatışmaları artırma riski olduğunu savundu.

Guterres bu nedenle uluslararası toplumu koronavirüs salgınına ve COVID-19 hastalığının neden olduğu sosyoekonomik yıkıma karşı daha güçlü ve etkili şekilde karşı koymaya çağırdı.

Guterres, “Bu da ancak herkes bir araya gelirse, siyasi oyunları unutursak ve insanlığın tehlikede olduğunu anlarsak mümkün olur” diye konuştu.

Salgına karşı alınan önlemlerin krizin büyüklüğüyle ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yönlendirmeleriyle eşleşmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, her ülkenin DSÖ'nün uyarılarını dikkate almadığına işaret etti.

Guterres, COVID-19 Önlem ve Kurtarma Fonu'nun oluşturulduğunu, bu yolla düşük ve orta gelirli ülkelerin salgının yarattığını krizi atlatma yolunda desteklenmesinin amaçlandığını duyurdu.

BM geçen hafta dünyanın en yoksul ülkelerine koronavirüs salgınıyla mücadele için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlatmış, hükümetleri plana destek olmaya çağırmıştı.

AP/GY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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