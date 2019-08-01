 BM İdlib′deki saldırıları araştıracak | DÜNYA | DW | 02.08.2019

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DÜNYA

BM İdlib'deki saldırıları araştıracak

BM, ateşkesin ilan edildiği İdlib'deki saldırıları araştıracak. BM tesislerine ve sivil hedeflere yönelik saldırılar aydınlatılmaya çalışılacak. İdlib'deki operasyonlar sonucu 780'den fazla sivil öldü.

5 Mayıs'ta İdlib'de çekilen karede hava saldırısında bir hastanenin girişinin yerle bir olduğu görülüyor

5 Mayıs'ta İdlib'de çekilen karede hava saldırısında bir hastanenin girişinin yerle bir olduğu görülüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ateşkes ilan ettiği İdlib'de BM'nin destek verdiği tesisler ve sivil alanlara yönelik düzenlenen saldırıların araştırılacağını açıkladı. Ateşkesin başarılı olmasını umduğunu dile getiren Guterres, "Şu anki dramatik durumun sona ermesini umut ediyorum" diye konuştu. 

Guterres'in sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise çakışmayı önleme listesinde yer alan ve BM'nin desteklediği tesisler arasında bulunan alanlarda meydana gelen yıkım ve hasarın araştırılacağı belirtildi. Guterres'in taraflara kurulacak olan komisyonla işbirliği çağrısı yaptığını da vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

Diğer yandan BM'nin İdlib'e yönelik soruşturmasına ilişkin Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitri Polyanskiy'den eleştiri geldi. Polyanskiy, yaşananların arkasında Rusya veya Suriye güçlerinin olduğu iddialarını "yalan haber" olarak nitelendirdi. Gazetecilere yaptığı açıklamada Polyanskiy, "Amacın araştırma yapmak olduğundan şüphe duyuyorum. Burada amaç Suriye'yi ve Rusya'yı yapmadıkları şeylerle suçlamak" dedi.

İdlib operasyonunda 780 sivil öldü

Suriye Ordusu ve Rusya'nın, muhalif grupların kontrolündeki son bölge olan İdlib'e yönelik operasyonu sonucu Nisan ayının sonunda bu yana 780'den fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, operasyon sonucu 400 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekiyor.

Son dört aydır Rusya destekli ağır hava saldırılarıyla hedef aldığı İdlib'de dün şartlı ateşkes ilan edildi. Suriye resmi haber ajansı SANA, muhaliflerin silahlarıyla birlikte, Rusya ile Türkiye arasında 2018'de Soçi'de imzalanan İdlib mutabakatındaki gerginliği azaltma bölgesinden çekilmeleri şartıyla Esad yönetiminin ateşkes uygulamayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Hama'nın kuzeyi, Halep ve Lazkiye'nin bazı bölgelerinin yanısıra İdlib, daha önce El Kaide ile bağlantılı olan El Nusra Cehpesi'nden isimlerinde bünyesinde yer aldığı Heyet Tahrir  Şam'ın kontrolü altında bulunuyor. 

AFP/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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