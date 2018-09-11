 BM İdlib′deki hastanelerin yerini paylaştı | DÜNYA | DW | 14.09.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM İdlib'deki hastanelerin yerini paylaştı

Birleşmiş Milletler 38 binden fazla sivilin İdlib’i terk ettiğini açıkladı. Kuruluş sivillerin hedef olmaması için kentteki 235 hastane, okul ve sivil yerleşim yerinin koordinatlarını Rusya, ABD ve Türkiye ile paylaştı.

Syrien Die von den Rebellen gehaltene Stadt Idlib (Reuters/A. Abdullah)

Birleşmiş Milletler’in verdiği bilgilere göre eylül ayı başından beri yaklaşık 38 bin 300 kişi İdlib'i terk etti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sığınmacıların büyük çoğunluğunun Türkiye sınırına doğru kaçtığını açıkladı. Kentten kaçan sivillerin bir bölümününse geri dönme umuduyla yakınlardaki kırsal bölgelere yerleştiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Suriye hükümet birliklerinin İdlib'e kapsamlı bir harekata başlaması halinde yaklaşık 900 bin sığınmacının kentten ayrılacağını tahmin ediyor. Suriyeli silahlı muhaliflerin elinde kalan son bölgelerden biri olan İdlib’de yaklaşık 2 milyon 900 bin insan yaşıyor. Yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin ülkenin başka yerlerinden buraya kaçtığı belirtiliyor.

BM'nin Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis "Hiçbir biçimde en kötü durum senaryosuna hazır değiliz" dedi. Moumtzis üç milyon kişinin Türkiye sınırına doğru kaçması halinde bunun kendi kapasitelerini aşacağını belirtti.

Moumtzis ayrıca Birleşmiş Milletler'in İdlib'deki 235 hastane, okul ve sivil yerleşim yerinin GPS bilgilerini Rusya, ABD ve Türkiye’ye ilettiğini söyledi. "Koordinatları paylaşıyoruz ki bir hastanenin hastane olduğu konusunda şüphe oluşmasın" diyen BM yetkilisi "Sivillerin hedef olmamasını, hastanelerin bombalanmamasını, insanların sürülmemesini istiyoruz" dedi.

Geçen hafta sonunda silahlı muhaliflerin İdlib'deki mevzileri Rus ve Suriye savaş uçakları tarafından bombalanmıştı.

Reuters, AFP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Berlin'den Suriye'nin yeniden imarına koşullu destek

Berlin, Suriye'nin yeniden imarına desteği siyasi çözüm koşuluna bağladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bugün Suriye'nin geleceği ve İdlib'i görüşecek. (14.09.2018)  

ABD'den Almanya’ya İdlib baskısı

ABD, Şam yönetiminin İdlib’de sivillere karşı kimyasal silah kullanması durumunda yapılacak misilleme operasyona katılması için Almanya’ya baskı yapıyor. Konu Almanya siyasetinin de gündeminde. (13.09.2018)  

Ankara-Moskova hattında İdlib gerilimi

İdlib, Türkiye-Rusya ilişkilerinde iplerin kopmasına ve gerilimin silahlı çatışmaya evrilmesine yol açar mı? Dr. Kerim Has, Ankara-Moskova hattında tırmanan İdlib gerilimi ve çözüm arayışını DW Türkçe’ye değerlendirdi.  (13.09.2018)  

Reuters: Türkiye İdlib’de muhaliflere silah sevkiyatını artırdı

Reuters, Türkiye’nin olası bir İdlib operasyonuna karşı ÖSO’ya silah ve mühimmat sevkiyatını artırdığını yazdı. Ajans ayrıca Ankara’nın Suriye’deki 12 gözlem noktasında da varlığını kuvvetlendirdiğini belirtti. (12.09.2018)  

Benzer içerik

UN-Sicherheitsrat

BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib pazarlığı 11.09.2018

İdlib'le ilgili Birleşmiş Milletler düzeyinde pazarlıklar devam ediyor. Rusya'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi bu akşam yeniden toplanacak. Uluslararası toplum büyük bir insani krizden endişe ediyor.

Außenminister Maas in Russland

Berlin'den Suriye'nin yeniden imarına koşullu destek 14.09.2018

Berlin, Suriye'nin yeniden imarına desteği siyasi çözüm koşuluna bağladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bugün Suriye'nin geleceği ve İdlib'i görüşecek.

Syrien, Maarat al-Numaan: Kinder am zweiten Tag des Eid al-Fitr

Ankara-Moskova hattında İdlib gerilimi 13.09.2018

İdlib, Türkiye-Rusya ilişkilerinde iplerin kopmasına ve gerilimin silahlı çatışmaya evrilmesine yol açar mı? Dr. Kerim Has, Ankara-Moskova hattında tırmanan İdlib gerilimi ve çözüm arayışını DW Türkçe’ye değerlendirdi. 

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Berlin'den Suriye'nin yeniden imarına koşullu destek

Berlin, Suriye'nin yeniden imarına desteği siyasi çözüm koşuluna bağladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bugün Suriye'nin geleceği ve İdlib'i görüşecek. 

FOTO-GALERİ

Rubaya Mine Fluss (DW/S. Schlindwein)

Kongo'nun "kanlı" madeni: Koltan

Kongo'nun doğusundaki Kuzey Kivu, ülkenin en zengin koltan rezervini barındırıyor ve bölgenin en önemli geçim kaynağı. 