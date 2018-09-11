BM İdlib'deki hastanelerin yerini paylaştı

Birleşmiş Milletler’in verdiği bilgilere göre eylül ayı başından beri yaklaşık 38 bin 300 kişi İdlib'i terk etti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sığınmacıların büyük çoğunluğunun Türkiye sınırına doğru kaçtığını açıkladı. Kentten kaçan sivillerin bir bölümününse geri dönme umuduyla yakınlardaki kırsal bölgelere yerleştiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Suriye hükümet birliklerinin İdlib'e kapsamlı bir harekata başlaması halinde yaklaşık 900 bin sığınmacının kentten ayrılacağını tahmin ediyor. Suriyeli silahlı muhaliflerin elinde kalan son bölgelerden biri olan İdlib’de yaklaşık 2 milyon 900 bin insan yaşıyor. Yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin ülkenin başka yerlerinden buraya kaçtığı belirtiliyor.

BM'nin Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis "Hiçbir biçimde en kötü durum senaryosuna hazır değiliz" dedi. Moumtzis üç milyon kişinin Türkiye sınırına doğru kaçması halinde bunun kendi kapasitelerini aşacağını belirtti.

Moumtzis ayrıca Birleşmiş Milletler'in İdlib'deki 235 hastane, okul ve sivil yerleşim yerinin GPS bilgilerini Rusya, ABD ve Türkiye’ye ilettiğini söyledi. "Koordinatları paylaşıyoruz ki bir hastanenin hastane olduğu konusunda şüphe oluşmasın" diyen BM yetkilisi "Sivillerin hedef olmamasını, hastanelerin bombalanmamasını, insanların sürülmemesini istiyoruz" dedi.

Geçen hafta sonunda silahlı muhaliflerin İdlib'deki mevzileri Rus ve Suriye savaş uçakları tarafından bombalanmıştı.

Reuters, AFP / EC, HS

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