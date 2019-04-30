BM: İdlib'de yerinden edilenlerin sayısı 140 bine yaklaştı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'de dokuz yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşta son dönemde İdlib vilayetinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle Şubat ayından bu yana 138 bin 500'den fazla kişinin kuzey Hama ve güney İdlib'teki evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Cenevre merkezli OCHA'nın Suriye Krizi Bölge Temsilciliği Sözcüsü David Swanson, Rusya ve Suriye'nin vilayetteki muhaliflere karşı son dönemde yoğunlaştırdığı saldırılara atıfla, "1 ve 28 Nisan tarihleri arasında 32 bin 500 bireyin Halep, İdlib ve Hama vilayetlerinde farklı noktalara yerleştiği tahmin ediliyor" ifadesini kullandı.

"Çatışmasızlık bölgesi"kapsamında

İdlib, Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'deki savaşı sonlandırmak için başlattığı Astana Barış Süreci'nde temelleri atılan ve sonrasında Soçi zirvelerinde uygulanmasına karar verilen "çatışmasızlık bölgesinde" bulunuyor.

Türkiye'nin gözlemci olmasının kararlaştırıldığı, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "ortak devriye" oluşturulması mesajı verilen İdlib'de ağırlıklı olarak El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü faaliyet gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Nisan ayında bir araya geldi.

Yaklaşık üç milyon kişinin yaşadığı İdlib vilayetinde HTŞ ile ona karşı Rusya'nın hava desteği ile operasyonlarını yoğunlaştıran Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda Şubat ayından bu yana 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Bu haftaki topçu atışı ve hava saldırılarının okulları ve hastaneleri hedef aldığını belirten Swanson, "BM olarak, tırmanışa geçen son şiddet olaylarından dolayı derin kaygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Hama ve El-Kasabiya'da yoğun çatışma

Son şiddet dalgasının Hama kırsalı ve İdlib'in güneyindeki El-Kasabiya köyünde yoğunlaştığını belirten Swanson, köy halkının daha güvenli yerlere yerleştirildiğini belirtti.

Bölgedeki çatışmalara şahit olan Fransız haber ajansı AFP muhabiri ise, hava saldırılarının Çarşamba günü El-Kasabiya köyünü hedef aldığını belirtti.

AFP muhabiri ayrıca yatak, halı ve beyaz eşyaların bulunduğu birçok aracın İdlib'in güneyindeki köylerden ayrıldığına şahit olduğunu kaydetti.

Deyrizor vilayetinde IŞİD'e karşı operasyon yapıldı.

IŞİD'in etkisinden büyük

İdlib'deki üç milyon kişinin bir milyon 700 bininin halihazırda Suriye'nin diğer bölgelerindeki çatışmalardan kaçan insanlar olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede Şubat ayından bu yana yerinden edilen insanların sayısının, Aralık 2018 ile Mart 2019 arasında IŞİD'e karşı yürütülen harekatlarda yerinden edilenlerin sayısının iki katından fazla olduğu düşünülüyor.

OCHA verilerine göre söz konusu dönemde Deyrizor vilayetinde IŞİD'e karşı yapılan ABD destekli saldırılarda 63 bin kişi yerinden olmuştu.

2011 yılından beri iç savaşın devam ettiği Suriye'de 370 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarcasının ise yerinden olduğu tahmin ediliyor.

DW,AFP/ÇÖ,SSB

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