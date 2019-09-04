 BM: İdlib′de binden fazla sivil öldü | DÜNYA | DW | 04.09.2019

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DÜNYA

BM: İdlib'de binden fazla sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de rejim güçleri ve Rusya'nın İdlib'de dört ay önce başlattığı operasyondan bu yana bölgede binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Luftangriffe in Syrien (AFP/A. Hammam)

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet,  Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinde ölen sivillerin sayısı konusunda açıklamada bulundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde basın toplantısı düzenleyen Bachelet, Nisan sonu ile Ağustos sonu arasında İdlib'deki silahlardan arındırılmış bölge ve civarında bin 89 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

BM yetkilisi, bu kişilerden bin 31'inin, rejim güçleri ve müttefikleri tarafından öldürüldüğünü belirtti. Bachelet, 58 sivilin ölümünden ise devlet dışındaki silahlı grupların sorumlu olduğunu ifade etti.

Çatışmalarda ayrıca 51 tıbbi tesisinin hasar gördüğünü açıklayan Bachelet, "Bu sayıların sarsıcı, utanç verici ve son derece trajik olduğunu vurgulamama gerek yok sanırım" diye ekledi.

BM'den çağrı

23 Temmuz'da düzenlenen hava saldırısından

23 Temmuz'da düzenlenen hava saldırısından

"Bu bölgelerin kontrolü ele geçirilmeye çalışılırken sivil can kayıpları konusunda pek bir kaygı taşınmadığı anlaşılıyor" diyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, bölgede savaşan taraflara ve diğer nüfuz sahibi ülkelere, akan kanı durdurma çağrısında bulundu.

Suriye'de Rusya'nın havadan destek verdiği rejim güçleri, 30 Nisan'da İdlib ve Hama vilayetlerindeki silahlı muhaliflere yönelik bir askeri operasyon başlattı.

Söz konusu operasyon nedeniyle binlerce insanın kaçtığı bölge için varılan ateşkes geçen ay başarısızlıkla sonuçlanmıştı. O tarihten beri rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalı ve Hama'nın kuzey kırsalında onlarca bölgeyi muhaliflerin elinden geri aldı.

AP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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