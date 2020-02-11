BM: İdlib'de 700 bin sivil kaçmak zorunda kaldı

Birleşmiş Millletler verilerine göre, iç savaşın sürdüğü Suriye'de evlerini terk ederek kaçmak zorunda kalan sivillerin sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkilisi Jens Laerke, Aralık ayından bu yana yaklaşık 700 bin sivilin evini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, bunun bu ülkede kaydedilen en yüksek sayı olduğunu belirtti. Kaçanların çoğunun Türkiye sınırına doğru ilerlediği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) partneri konumundaki Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu Suriye'de çatışmaların devam ettiği İdlib ve Halep çevresinde insani yardıma olan gereksinimin arttığını duyurdu. Kuruluştan Salı günü Bonn'da yapılan açıklamada, İdlib ve çevresinde çatışmaların yeniden alevlenmesi nedeniyle kaçan insanların acilen barınma ihtiyaçları olduğu belirtildi. Mevcut kamplarda doluluk oranlarının aşıldığı belirtilen açıklamada, kış mevsimi nedeniyle durumun giderek daha vahim hâle geldiği vurgulandı.

Aşırı talep nedeniyle yardım malzemeleri yetmiyor

Bölgedeki insanların iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerlerden birkaç kere kaçmak zorunda kaldıklarına işaret eden Almanya Mültecilere Yardım Kuruluşu Genel Müdürü Peter Ruhenstroth-Bauer, bu yüzden çoğunun hiç bir eşyasının bulunmadığını söyledi. Bu durumda olanlara çadır ve battaniye sağladıklarını belirten Ruhenstroth- Bauer, ancak aşırı talep nedeniyle artık ihtiyaçların karşılanamadığını söyledi. Ruhenstroth-Bauer, "İhtiyaç çok fazla ama çatışmalar yardım faaliyetlerini zorlaştırıyor" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı kuvvetlerin, İslamcı milislerin elindeki İdlib vilayetinde kontrolü yeniden sağlamak için yürüttüğü operasyon nedeniyle çatışmalar son aylarda şiddetlenmesi nedeniyle sivillerin kaçmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 5,5 milyon Suriyeli sığınmacının büyük bölümü Türkiye'de yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli'nin de ülke içinde göç etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

KNA/TY,JD

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