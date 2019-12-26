 BM: İdlib′de 235 binden fazla insan yerinden oldu | DÜNYA | DW | 27.12.2019

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DÜNYA

BM: İdlib'de 235 binden fazla insan yerinden oldu

Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre Suriye’nin İdlib vilayetinde çatışmalar nedeniyle son iki haftada yaşadıkları yeri terk eden sivillerin sayısı 235 bini geçti.

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Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlara göre Suriye'nin İdlib vilayetinde çatışmalar nedeniyle 12-25 Aralık tarihleri arasında yaşadıkları yeri terk eden sivillerin sayısı 235 bini geçti. BM, Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin bombardımanı ve çatışmalar nedeniyle oluşan kitlesel göç sonucunda Maaret el Numan kenti etrafındaki bölgenin "hemen hemen boşaldığını" duyurdu.

BM, kaçan sivillerin Serakib, Ariha, İdlib gibi kentlere ya da Suriye’nin Türkiye sınırındaki sığınmacı kamplarına gitmeye çalıştığını aktardı. Serakib kentine ulaşanların da çatışmaların buraya da sıçrayacağı düşüncesiyle tekrar kuzeye doğru hareket ettikleri belirtildi. Binlerce kişinin Halep'in kuzeyindeki Afrin ve El Bab kasabalarına kaçtığı, onlarca ailenin de Halep'in hükümetin kontolünde bulunan bölgelerine sığındığı ifade edildi. Fransız haber ajansı AFP tıka basa dolu araçlardan uzun konvoyların oluştuğunu duyurdu.

İdlib vilayetiyle komşu Hama, Halep ve Lazkiye bölgelerinin bazı kesimleri daha önce El Kaide'ye bağlı olan Heyet Tahrir Şam örgütü ve diğer radikal İslamcı örgütler tarafından kontrol ediliyor.

Syrien Idlib | Syrier in Harbanos (picture-alliance/AA/M. Said)

İdlib’de Türkiye ile Rusya’nın arabuluculuğu ile Eylül 2018'de ateşkes sağlanmıştı. Suriye rejimine bağlı güçler 30 Nisan 2019 tarihinde radikal İslamcı milisleri Hama ve İdlib'den çıkartmak için Rusya'nın da desteğiyle operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre Nisan ayı sonu ile Ağustos ayı sonu arasında yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı, 400 bin.

Türk ve Rus heyetleri Pazartesi günü Suriye ve Libya gündemiyle Moskova'da bir görüşme yapmış, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmeye ilişkin Türkiye'nin Rusya’dan İdlib'de ateşkesi sağlamasını istediğini ve Moskova’nın da bunu yapacağını açıklamıştı.

DW, AFP, dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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