BM: İsrail'in savaş yöntemleri soykırım tanımı ile uyumlu

Gazze'de can kaybı 44 bine dayandı, BM'den İsrail'in eylemlerinin "soykırım tanımı ile uyumlu olduğu" açıklaması geldi. HRW de İsrail'i etnik temizlik ile suçladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'i açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmakla suçladı, İsrail ordusunun (IDF) savaş taktiklerinin "soykırımın tanımlayıcı özellikleri ile uyum gösterdiğini" bildirdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini araştırmak üzere oluşturulan BM Özel Komitesinin raporunda, "BM'nin tekrarlayan uyarıları, Uluslararası Adalet Divanı ve BM Güvenlik Konseyinin bağlayıcı kararlarına rağmen İsrail kasıtlı olarak ölüm, açlık ve ciddi yaralanmalara sebep oldu" ifadeleri yer aldı. Raporda, İsrail'in bu yıl Şubat ayına kadar Gazze Şeridi'nde 25 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bunun iki nükleer bombanın gücüne eşit olduğu da kaydedildi.

Ayrıca IDF'nin hedef belirlemede yapay zekâdan destek alması eleştirildi, bunun sivillerin korunmasını güçleştirdiği vurgulandı.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 13 aydan uzun süredir devam eden savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 736'ya yükseldi. İsrail saldırıları sonucu 103 bin 370 kişi de yaralandı. Daha önce Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir çalışma ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğunu ortaya koymuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye kenti, 10 Kasım 2024 Fotoğraf: Omar AL-QATTAA/AFP

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de IDF'nin Gazze Şeridi içinde sivilleri sürekli yer değiştirmeye zorlamasını "savaş suçu" ve "etnik temizlik" olarak niteledi.

HRW raporunda İsrail'in sürekli tekrarlayan ve genişleyen tahliye emirleri "zorla yerinden etme yoluyla savaş suçu işlendiğine dair delil" sayıldı. Raporda ayrıca "İsrail'in eylemleri etnik temizliğin tanımı ile örtüşüyor görünüyor" ifadeleri yer aldı. BM'ye göre savaş öncesi nüfusu 2,4 milyon olan Gazze'de 1,9 milyon kişi göçe zorlanmış durumda.

HRW'nin 172 sayfalık raporu görgü tanıkları ile röportajlar, uydu görüntüleri ve bölgeden yapılan yayınlara dayanılarak hazırlandı.

AFP / MUK,BK

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