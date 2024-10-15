BM: İsrail Lübnan'ın yüzde 25'inde tahliye emri verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan'a giren İsrail ordusunun ülke topraklarının dörtte birinden fazlası için tahliye emri verdiğini açıkladı. Hizbullah'ı hedef aldığını belirten İsrail, ülkedeki saldırılarını yoğulaştırırken BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ortadoğu Direktörü Rema Jamous Imseis, "Şu anda ülkenin yüzde 25'inden fazlası İsrail ordusunun doğrudan tahliye emri altında" açıklamasını yaptı. Cenevre'de konuşan Imseis, söz konusu tahliye emirleriyle yerinden edilenlerin içinde bulundukları zorlu koşullara dikkat çekerek 5 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık beşte birinin yerinden edildiğini açıkladı.

UNHCR yöneticisi, İsrail'in saldırılarında yaklaşık 2 bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 10 binden fazlasının da yaralandığını ifade etti. Saldırıların eğitime de ket vurduğunu belirten Imseis, ülkedeki okulların yaklaşık yüzde 70'inin acil durum sığınağı olarak kullanıldığını ve derslerin iptal edildiğini belirtti.

İsrail'in Hizbullah'ı hedef aldığını belirttiği saldırılar nedeniyle Lübnan'da büyük bir yıkım yaşanıyor. Fotoğraf: Houssam Shbaro/Anadolu/picture alliance

Grandi'den Lübnan'a yardım eli çağrısı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yerinden edilenlerin kaldığı acil durum sığınaklarını ziyaret eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de uluslararası kamuoyuna ülkeye bağış yapılması için çağrıda bulundu. Savaşın tüm topluluklar üzerindeki trajik etkisine tanık olduğunu belirten Grandi, uluslararası hukuka saygı duyulması gerektiğini vurguladı. "Aileler evsiz kalıyor, ne olup bittiğini anlayamayan tramvatize olmuş çocuklarla sokakta kalıyorlar" diyen BM Yüksek Komiseri, "Hepsi de bana güvende hissetmek için ne kadar umutsuz olduklarını, kasaba ve köylerine dönebilmek için hava saldırılarının bitmesini beklediklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Bir milyon 200 bin civarı Lübnanlı'nın yerinden edildiği ülkede okullara ve diğer binalara aceleyle kurulan acil durum sığınaklarının kapasitesinin dolmak üzere olduğu belirtiliyor. Bu en zor zamanında dünyanın Lübnan'a yardım eli uzatması gerektiğini belirten Grandi, yerinden edilenler için yıl sonuna kadar 425 milyon 700 bin dolar bağış çağrısında bulundu.

dpa/SÖ,BK

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