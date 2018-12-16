 BM: Hudeyde′de ateşkes Salı günü başlıyor | DÜNYA | DW | 17.12.2018

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DÜNYA

BM: Hudeyde'de ateşkes Salı günü başlıyor

Birleşmiş Milletler, Yemen'in en büyük liman kenti olan Hudeyde'de çatışmaları sonlandıracak ateşkesin Salı gününden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

Birleşmiş Milletler, Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden iç savaşta son dönemde en büyük çatışmaların yaşandığı liman kenti Hudeyde'deki ateşkesin Salı gününden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

İsminin gizli kalması koşulu ile konuşan BM yetkilisi, geçen hafta Perşembe günü İsveç'teki görüşmelerde alınan ateşkes kararı sonrası tarafların silahları susturacağını belirtti.

Çatışmaların Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan geceyarısından önce sonlandırılmasının "operasyonel gerekçeler" ile gerçekleşmediğini belirten yetkili, Suudi Arabistan destekli merkezi yönetim ile İran destekli Şii Husiler arasındaki ateşkesin, taraflardan temsilcilerin de katıldığı BM güdümünde bir komite tarafından gözlemleneceğini açıkladı.

Yetkili, komitenin ateşkesin fiilen devreye girmesinden itibaren çalışmaya başlamasını umduklarını söyledi.

Yemen merkezi hükümetini barış görüşmelerinde temsil eden delegasyonun başındaki Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani de Pazar günü devlet televizyonunda bir açıklama yaparak ateşkesin söz konusu geceyarısından itibaren geçerli olacağını doğruladı.

Ülkenin giriş kapısı

Ülke ithalatının ve yardım malzemesi girişinin yüzde 80'inden fazlası Hudeyde limanı üzerinden sağlanıyor

Ülke ithalatının ve yardım malzemesi girişinin yüzde 80'inden fazlası Hudeyde limanı üzerinden sağlanıyor

Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kenti ve limanı, ülkenin ithalatının ve yardım malzemesi girişinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapması dolayısıyla büyük bir öneme sahip. Kent, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun destek verdiği merkezi yönetim tarafından Haziran ayından beri kuşatma altında.

Husi isyancıların 2014 yılında ele geçirdiği liman kentine gelen insani yardımın kuşatmadan dolayı ülkenin geri kalanına dağıtılmasında sorunlar yaşanırken, geçen haftaki ateşkes anlaşması sonrası yaşanan çatışmalar ve hava saldırılarında 22'si Husi olmak üzere 29 militan hayatını kaybetti.

Arap Baharı'ndan beri devam ediyor

2011 yılında Tunus'tan başlayarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki birçok ülkeye sıçrayan ve tek adam rejimlerine bir başkaldırıya dönüşen Arap Baharı Yemen'de eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasına ve ülkeyi terk etmesine neden olmuştu.

Salih'in ülkeden ayrılmasının ardından göreve gelen Abdurabbu Mansur El Hadi yeni Devlet Başkanı olmuş, ancak kısa bir süre sonra isyancı Şii Husilerin başkent Sana'yı 2014 yılında ele geçirmesiyle önce ev hapsine alınmış, ardından o da ülkeden ayrılmıştı.

Yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de Mart 2015'ten beri devam eden ve BM'nin en büyük insani kriz olarak nitelendirdiği iç savaşta şu ana kadar yaklaşık 10 bin insanın hayatını kaybettiği ve 15 milyondan fazla Yemenlinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı ve açlık sınırında olduğu tahmin ediliyor.

DW,AFP,dpa/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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